 Samedi à La Baie: Jim Star et Valaire se reverront 

« Je serai content de revoir les gars de Valaire et ce sera plaisant de jouer dehors en plein hiver, de demander à des gens portant des habits de neige de danser. Ça me procurera une belle occasion de présenter ma musique à un public qui, autrement, ne l'aurait pas connue », a mentionné l'artiste jeudi, lors d'une entrevue accordée au Quotidien.

Il se pointera sur scène à 21 h 30, soit une heure après Valaire et juste avant l'un de ses camarades, le DJ In The Box, originaire de Chicoutimi. Tenant compte de la présence de plusieurs néophytes en matière de rythmes électro, François-Pierre R.-Legendre intégrera des airs connus à ses créations. Et justement, l'un des premiers qui seront proposés, en version remixée, sera By My Side, un titre figurant sur le plus récent album de Valaire, Oobopopop.

Les membres du groupe l'ont entendu récemment et il a recueilli leurs suffrages, tout comme la première mouture inspirée par une autre de leurs compositions : The Coast. Celle-ci n'aura pas droit à une interprétation « live », cependant, parce que le DJ a le goût de la revisiter avant de considérer qu'il s'agit d'une oeuvre achevée. Néanmoins, elle aussi a produit son effet sur ses nouveaux partenaires.

« La transformation est plus radicale que sur By My Side, dont j'ai respecté le style d'origine, proche du disco, tout en ajoutant une couleur électro, relate François-Pierre R.-Legendre. Cette fois, je suis allé plus directement dans l'électro en refaisant les harmonies, ainsi que la ligne de basse. J'ai aussi transformé les voix, en plus de les transposer sur des claviers. J'ai fait du pouce sur les idées des autres, comme disait l'un de mes anciens professeurs, et ça a plu à Valaire. »

En fait, le groupe a apprécié les deux approches préconisées par le Saguenéen, la douce et l'extrême. Il souhaite que les prochaines pièces bénéficient d'un traitement équivalent, ce qui laisse entrevoir une suite à cette collaboration engagée de la manière la plus spontanée qui soit. Elle a vu le jour à la fin d'un spectacle présenté par Valaire à la Boîte à Bleuets, au moment où, comme c'est son habitude, il a invité le public à le rejoindre sur la scène.

« Comme je suis percussionniste, j'ai alors joué du tam-tam sur l'une de ses chansons, en compagnie du batteur. Puis, j'ai pris un verre avec les musiciens et je leur ai proposé de faire des versions remixées de leur matériel. Tout de suite, il ont dit oui. Je n'avais qu'à identifier quelles pièces m'intéressaient et ils ont promis de m'envoyer les pistes séparées », souligne François-Pierre R.-Legendre.

Tout en planchant sur ce projet, il a créé deux compositions qui sortiront sous la forme d'un single au printemps, par le truchement de l'étiquette argentine Rezongar. Il s'agira d'une première en ce qui le concerne et elle porte la promesse de bien belles choses. « Je suis très fier parce que c'est une maison réputée. Ils veulent aussi que je fasse un remix pour un de leurs artistes », révèle le DJ.

Pour revenir au Festi Frette, l'événement qui a sollicité son concours, il s'agit d'une initiative de la Corporation Centre-Ville de La Baie. Il prendra son envol vendredi à 20 h 30, à l'occasion d'un spectacle proposé par le duo Alfa Rococo.