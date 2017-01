 Un jury international de prestige au Festival REGARD 

«La Fédération internationale de la presse cinématographique vient confirmer le caractère international de notre compétition. Trois critiques se penchent sur les films que nous présentons. Ils prennent connaissance de ce qui se fait ici. Notre objectif, c'est que le plus de monde du milieu professionnel voit le plus de films possible», affirme la directrice générale qui souligne que les films qui seront jugés par le jury sont tous issus du Canada. «C'est un très beau prix cinématographique. Sébastien Pilote l'a remporté à quatre reprises et ç'a eu beaucoup d'impact sur sa carrière.»

Le Jury critique FIPRESCI de REGARD sera composé de Dennis Vetter, un Allemand critique de cinéma pour de nombreuses publications internationales ainsi que de Jake Howell, journaliste freelance de Toronto qui oeuvre notamment pour le compte du magazine Maclean's, du Globe and Mail et du Toronto Star. Une troisième personne, dont l'identité n'est toujours pas dévoilée, complétera le groupe.

Les bonnes nouvelles se multiplient pour l'équipe de REGARD dont la 21e édition, qui remettra plus de 60 000$ en prix, se tiendra du 15 au 19 mars prochain. Cette année, un nouveau jury international s'ajoute à ceux en place afin de remettre un prix lourd de signification. «Les prix FIPRESCI sont reconnus partout et ont une grande valeur aux yeux des réalisateurs. C'est un honneur d'y faire valoir le format court alors que très peu d'événements de court métrage reçoivent ces prix. Ça donne plus de prestige à la compétition, ça positionne le festival, ça augmente son rayonnement», affirme Marie-Élaine Riou, directrice générale de REGARD.

REGARD comptera sur un Jury Professionnel relevé pour sa prochaine édition. L'actrice Céline Bonnier, l'auteur Samuel Archibald ainsi que le comédien, auteur, réalisateur et metteur en scène Stéphane Crête (Brad Spitfire de Dans une galaxie près de chez vous) jugeront pour une première fois les créations présentées dans le cadre du festival.

David Uloth, réalisateur qui a présenté plusieurs films dans le cadre de REGARD et dont LA VOCE a remporté le Grand prix national et le Prix du public l'an denier, de même que le théoricien du cinéma et fondateur d'une des plus importantes agences de court métrage d'Europe, Daniel Deàk, compléteront le jury.

«Nous sommes très contents de ce jury. Ça représente la complémentarité des points de vue. Comme ils ont différents métiers, ils forment un ensemble de professionnels du milieu et pourront mettre en lumière plusieurs aspects des films», affirme Max-Antoine Guérin, responsable des communications du festival.

Autres jurys

Six jurys se prononceront dans le cadre du festival cette année afin de décerner des prix. Pour une première fois, un jury Tourner à tout prix a été mis en place. Il réunira les programmateurs Pierre Gang de Unis.TV, Sang Hoon Lee du Busan International Short Film Festival en Corée du Sud et Daniel Ebner du Vienna Shorts en Autriche. Le jury remettra le prix Tourner à tout prix à un réalisateur indépendant de moins de 35 ans.

Le Jury Critique de l'Association québécoise des critiques de cinéma sera pour sa part composé de l'auteur et historien du cinéma André Roy, du chroniqueur et rédacteur en chef de Panorama-Cinéma Mathieu Li-Goyette et de l'animateur et chroniqueur Pierre Pageau.

Un Jury Public composé de personnes de la région et un Jury Jeunes cinéphiles rassemblant trois étudiants de secondaire 5 de la Polyvalent Jonquière se prononceront également.