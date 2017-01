 Julien Boily | Dialogue entre le réel et le virtuel 

À propos de Julien Boily

Julien Boily vit et travaille à Saguenay. Suite à un baccalauréat interdisciplinaire en art à l'Université du Québec à Chicoutimi (2005), Julien Boily a entrepris une pratique artistique à la fois collective et individuelle. Membre du collectif Cédule 40, qui crée des jardins-installations interactifs dans une esthétique agro-industrielle, il poursuit individuellement une recherche en peinture, sa discipline privilégiée.

Inspiré par le travail des anciens maîtres de l'âge d'or de la peinture (XVIIe siècle), il détourne les codes picturaux de cette époque pour représenter des scènes contemporaines. Ainsi il abandonne toute quête d'invention formelle et utilise ce médium pour ces fonctions initiales de représentation du réel. La peinture participe alors à l'oeuvre en tant qu'élément sémantique au même titre que les éléments présentés dans ses tableaux. C'est ainsi que dans ses dernières propositions picturales, Julien Boily joue d'ironie en peignant des natures mortes constituées de marchandises modernes éphémères, de géométries primitives et de formes abstraites, au moyen d'une technique ayant subi l'épreuve du temps. Cette stratégie lui permet non seulement d'émettre un commentaire sur notre époque, mais aussi, grâce au caractère nostalgique de ses images, de nous confronter à notre propre rapport aux objets, aux souvenirs qui leur sont rattachés et aux informations qu'ils peuvent contenir. Ces objets nous ramènent alors, par analogie, à l'absurdité de nos modes de consommation et par le fait même, à la manière d'un memento mori, à notre propre faillibilité. (Source : Centre Bang)

http://www.julienboily.com