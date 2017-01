 Église Fatima: les vitraux de Jean-Guy Barbeau en danger 

« Ce n'était pas un tourmenté. Il appréciait la vie, avait beaucoup d'humour et se montrait généreux. Lui-même, par contre, ne demandait jamais rien », a-t-elle décrit au cours d'une entrevue accordée au Progrès-Dimanche. Possédant une grande capacité de travail, le Chicoutimien d'adoption - il était originaire de Saint-Raphaël-de-Bellechasse - n'a jamais été à court de temps, ni d'idées, quitte à se coucher au milieu de la nuit afin de leur donner vie.

C'est pour cette raison que son atelier se trouvait au sous-sol. Les fenêtres ne servent à rien lorsqu'on peint jusqu'à trois heures du matin. Travailler tard fut le prix à payer pour demeurer actif en tant qu'artiste, puisque Jean-Guy Barbeau gagnait sa vie pendant le jour. Il est ainsi devenu affichiste à son arrivée dans la région, avant de concevoir des publicités pour les magasins Gagnon et Frères et d'enseigner les arts dans des écoles de Chicoutimi.

Certains de ses tableaux laissent filtrer son admiration pour Picasso, alors que d'autres, comme ces maisons donnant l'impression de danser sur les rives du Saguenay, rappellent l'univers de Chagall. « Jean-Guy appréciait également le travail de Juan Gris, Pellan et Braque », note Marcelle Barbeau. Ce qui est tout aussi apparent, cependant, c'est le fait que son mari a su transcender ses maîtres.

Il est vrai que sa manière à lui, toute en finesse, est reconnaissable entre toutes. Partout dans sa maison, par exemple, on voit se profiler des têtes de femmes. Parfois, elles constituent l'essentiel du tableau, alors que d'autres oeuvres, parfois touffues, souvent empreintes de légèreté, les présentent en compagnie de jolis bouquets de fleurs.

« Des femmes, il y en a partout et ça l'a intrigué jusqu'à ce que Jean-Guy réalise qu'elles étaient très présentes dans sa vie. La plupart de ses élèves étaient des jeunes filles, en effet, tandis qu'à la maison, il y avait moi et notre fille, en plus de ma mère et de ma soeur », fait observer Marcelle Barbeau.

Le bonheur, c'est aussi de voir que son travail plaît aux gens, ce que l'artiste a eu maintes occasions de constater. Jusqu'à son décès survenu en 2008, la demande est demeurée soutenue pour ses tableaux. « Des fois, ça entrait par les deux portes pour en acheter, surtout dans les années 1980, rapporte son épouse. Des gens qui pleuraient, on en a vu beaucoup ici. Ils étaient tellement contents de partir avec un Barbeau. »