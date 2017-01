Objectif Scène accueille David Goudreault

Précédé par ses livres, de même que ses chroniques publiées dans Le Quotidien, David Goudreault effectuera sa première visite dans la région, du 23 au 28 janvier. Celui qui est à la fois poète, romancier, chanteur et slammeur, ce qui ne l'empêche pas d'explorer l'univers du stand-up, a été invité à animer 13 ateliers d'écriture, à prononcer quatre conférences et à donner trois spectacles dans le cadre d'un programme touffu concocté par Objectif Scène.

Juste au sein du réseau de l'éducation, soit du primaire jusqu'au niveau collégial, l'artiste croisera 550 élèves pendant son séjour au Lac-Saint-Jean. De ce nombre, 350 le verront présenter ses numéros à la Salle Michel-Côté d'Alma, un rendez-vous prévu pour le 25 janvier. Quant aux autres, ils auront la chance d'exploiter leur fibre créatrice dans un cadre plus intimiste, adapté à leur âge et leur disposition d'esprit.

«Par l'entremise de ce projet, nous faisons la promotion du français dans le contexte des arts de la scène, une démarche qui s'inscrit dans la même foulée que la Bourse Objectif Scène. Il s'agit d'une première et compte tenu du bagage qu'il possède, la décision d'inviter David Goudreault s'est imposée d'elle-même», raconte Julie Maltais, directrice générale d'Objectif Scène.

Parmi ses états de service, on remarque la Coupe du monde de slam poésie que l'Estrien a remportée à Paris, de même que ses recueils de poésie et la trilogie romanesque formée par La bête à sa mère, La bête et sa cage, ainsi qu'Abattre la bête, qui paraîtra en avril. Cet homme fort occupé revendique également la paternité d'un album intitulé La faute au silence, produit de concert avec Jipé Dalpé.

Une sortie au Saguenay

Les multiples incarnations de David Goudreault ont justifié la tenue de deux spectacles destinés au grand public, parallèlement à celui de la Salle Michel-Côté mentionné tantôt. Mariant l'humour et la poésie, ils seront présentés les 27 et 28 janvier, au Vieux Couvent de Saint-Prime et au Côté-Cour de Jonquière.

Toujours au Vieux Couvent, cette fois le 27 janvier, l'invité d'Objectif Scène participera à un 5 à 7 ouvert à tous. Puisque le slam se trouvera au coeur de cette intervention, il sera flanqué de quelques camarades associés à Slam Saguenay, l'organisation qui, depuis deux saisons, fait régulièrement salle comble lors des rencontres disputées au Bar à Pitons de Chicoutimi.

Parlant du Saguenay, l'unique incursion de David Goudreault dans ce secteur aura lieu le 28 janvier. L'auteur passera une partie de l'après-midi au Centre Bang de Chicoutimi, plus précisément à la librairie Point de suspension. Et là encore, il sera possible de participer à un atelier d'écriture en sa compagnie.

Cette activité marquera la fin d'une semaine intense, mais aussi l'amorce d'une démarche que souhaite perpétuer Objectif Scène, quitte à lui conférer des tonalités différentes. «Déjà, nous examinons d'autres avenues telles que le conte, le théâtre et l'impro. L'idée consiste à faire connaître des disciplines artistiques autrement», explique Julie Maltais.