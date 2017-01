 L'équipe de Regard se réjouit du soutien aux festivals et événements 

L'équipe du Festival Regard se réjouit de l'annonce du ministère du Tourisme qui bonifie son soutien aux festivals et événements du Québec à 110 millions de dollars pour les cinq prochaines années.

«Le programme s'adresse principalement aux événements en région et hors saison. REGARD se démarque, car c'est un événement culturel qui se déroule en plein hiver à Saguenay. De plus, un festivalier sur quatre ne vient pas de la région, ce qui est assez considérable. Nous pourrons sûrement bénéficier de la révision du programme, d'autant plus que le ministère nous soutient déjà», explique Marie-Elaine Riou, directrice générale du festival.

«On voit ça comme une tape dans le dos, une façon de nous propulser. Le ministère reconnaît que les événements comme le nôtre sont un investissement. C'est très positif, c'est une belle reconnaissance de notre travail pour le tourisme et la région.»

Marie-Elaine Riou affirme qu'un montant supplémentaire pourrait permettre le développement de nouvelles activités et l'agrandissement du territoire de l'événement.

«Ça peut nous aider à créer encore plus de retombées. On a hâte de voir comment tout ça va se traduire.»