 L'Osstidtour s'arrêtera à Chicoutimi samedi soir 

Présent à L'Entrée Club de Chicoutimi samedi soir, le trio Brown réunit un père et ses deux fils. Ils font du hip-hop dans lequel on retrouve une touche de reggae.

Il semble que des vieux de la vieille n'ont pas apprécié, cependant. Des gens qui ont vu L'Osstidsho à la fin des années 1960, alors que le grand Robert, flanqué de Louise Forestier et Yvon Deschamps, avait administré un électrochoc à la chanson québécoise. Koriass avait encore cette réaction en tête au moment de baptiser la tournée qu'il effectue en compagnie de Brown et la formation Alaclair Ensemble. C'est ainsi qu'est né L'Osstidtour.

Cette production initiée par les Disques 7ème Ciel, à laquelle les trois partenaires sont associés, prend la forme de 12 spectacles présentés du 12 novembre au 4 février. La pause des Fêtes étant terminée, les artistes reprennent du service le 14 janvier à 20h, à L'Entrée Club de Chicoutimi. Invités par les Productions de l'Ours, chacun d'eux fera son tour sur scène, à commencer par Brown, qui n'a jamais joué au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Nous aurons droit à une quarantaine de minutes et nous en profiterons pour nous faire connaître, affirme Grégory Beaudin. Notre projet est le plus récent du lot et à chaque fois que nous rencontrons un nouveau public, la réception est bonne. Les gens sont à la fois surpris et chaleureux. Ils n'ont pas vu souvent ce genre de chose.»

Ce qui est particulier, c'est le fait que lui et son frère Jam oeuvrent en compagnie de leur père, Robin Kerr. Leur hip-hop se marie à ses racines reggae, plantées bien creux dans la terre jamaïcaine qui est aussi celle de ses ancêtres. «Sans sauter comme dans un spectacle des Dead Obies, les gens sont attentifs. Ils trouvent ça intéressant», se réjouit Snail Kid.

Koriass prendra le relais pendant une heure, tout comme Alaclair Ensemble et son hip-hop où filtre un zeste de folklore. On parle donc d'un menu copieux et bien sûr, il y aura des interactions, jamais les mêmes d'une ville à l'autre. «Souvent, à la fin de la soirée, on se retrouve à 14 ou 15 sur la scène. Comme c'est dur d'harmoniser ensemble, on a recours à une formule jazz. On se passe on certain nombre de mesures», décrit le rappeur