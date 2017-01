Début de tournée réussi pour Alex Nevsky

Derrière son synthétiseur, le charmant chanteur populaire est un «tripeux». Sur scène, accompagné de ses quatre musiciens, Nevsky est «zen» et proche de son public. Il est dans sa bulle et, sur scène, c'est clair qu'il s'amuse.

Bien que la Salle Michel-Côté d'Alma n'était remplie qu'à moitié de sa capacité, le coach de l'émission La Voix Junior avait la crème du public. Dès les premières mélodies, la foule était déjà conquise.

Avec un éclairage sobre et de grands draps blancs en trame de fond, le spectacle a démarré avec Le jeu des sentiments. «C'est la première fois qu'on fait ce show-là et j'avoue que je suis un peu fébrile», a confié l'auteur-compositeur-interprète, en début de représentation.

Au menu, il a offert Le lit des possibles, Fanny (titre de l'album Himalaya mon amour), Le coeur assez gros et Nos Eldorados.

Une courte et sympathique pause s'est imposée par la suite. «Jusqu'à date, c'est ben bon», s'est réjoui Nevsky, essoufflé.

«Je vais m'arrêter pour jaser un peu avec quelqu'un, le temps de reprendre mon souffle. (...) Je suis vraiment content de faire un show. Je suis content d'être ici et avec vous.»

En pleine possession de ses moyens, il a offert Le monde fou des animaux, La ballade Katherina et Jeter un sort, chanson coécrite avec Coeur de pirate. Attentif, le public a embarqué. Le défi d'Alex Nevsky semblait réussi lorsque fut arrivé le temps de quitter pour écrire ces lignes.

Les hommes disent peu (De Lune à l'Aube), Ta fleur, Tuer le désir, La bête lumineuse et L'enfer étaient au nombre des titres qui devaient suivre. Un peu plus tard, le public a aussi eu droit aux chansons populaires La bête lumineuse, Les coloriés, On leur a fait croire et Polaroïd.

Nos Eldorados est le troisième opus d'Alex Nevsky, après Himalaya mon amour. Il lui a fallu six mois de travail pour préparer cet album.

Le coup d'envoi de la tournée étant donné, Nevsky poursuit sa tournée dans la région. Vendredi, il sera sur les planches de la Salle Desjardins-Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini. Le lendemain, il sera au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi. Les billets se font plutôt rares pour les deux représentations.

Arianne Brunet

La première partie de la soirée a été assurée Arianne Brunet. Sur le coup de 20h, Alex Nevsky s'est présenté en pantoufles sur scène pour introduire la jeune chanteuse. En douceur et en toute sensualité, elle a mis la table à un spectacle fort prometteur.