Alex Nevsky amorcera sa tournée à Alma

«Je suis vraiment excité à l'idée de me rendre à Alma, l'une des villes où j'ai le plus joué dans les dernières années. Comme le nouvel album renferme plus de groove que le précédent, j'ai voulu qu'on ait un gros son. Plus de synthétiseurs. Plus de drums. Plus de grosse basse» », a-t-il énoncé vendredi, au cours d'une entrevue téléphonique accordée au Quotidien.

Alex Nevsky se trouvait alors en plein coeur des répétitions, tellement que l'enrobage visuel restait à définir. Ce qui était clair, cependant, c'est que ce spectacle, qui sera aussi présenté vendredi et samedi, à la Salle Desjardins-Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini et au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi, laissera une place à l'improvisation. Les affaires trop scriptées, ce n'est pas le genre de la maison.

«J'ai du plaisir sur la scène. C'est devenu l'une des parties du métier que j'aime le plus et j'ai hâte de voir comment ça va se passer cette fois-ci. Ce qui me plaît, entre autres, c'est le fait que rien ne demeurera figé, qu'un mois plus tard, on vivra ça différemment. Il faut toujours être à l'affût», souligne le chanteur.

Son catalogue étant suffisamment volumineux, il profitera de cette tournée pour remiser quelques titres, tout en redonnant de la visibilité à des perles négligées. Ainsi entendra-t-on Les hommes disent peu et Ta fleur, des pièces tirées de son premier opus, De lune à l'aube, et qui ont été peu jouées devant public.

«Nous ajouterons aussi des épices aux pièces les plus connues, comme On leur a fait croire et Les coloriés. On va y aller à petites touches parce que moi-même, je deviens un fan fâché quand un artiste démolit ses succès», raconte Alex Nevsky.

De plus en plus conscient de l'impact qu'ont ses chansons sur les gens, surtout depuis sa participation à l'émission La Voix Junior, il souhaite que la prochaine tournée leur fasse du bien. Beaucoup de bien.

«Je veux que le spectacle leur transmette beaucoup d'énergie en offrant de la bonne pop, rapporte l'auteur de Polaroid. De temps en temps, en effet, ce n'est pas une mauvaise chose de mettre la ''switch'' à OFF. Je serai donc heureux si les fans ont le goût de chanter dans leur voiture, au moment où ils rentreront à la maison.»