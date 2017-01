 Guy Corneau, le psychanalyste qui a marqué sa profession 

Guy Corneau, aussi un homme de théâtre, a donné des centaines de conférences et animé de nombreux ateliers de développement personnel, et ce, autant au Québec qu'à l'international. Il a également animé ou participé à plusieurs émissions à la télévision. Avec La Presse

Détenteur d'une maîtrise en sciences de l'éducation de l'Université de Montréal (1976) et psychanalyste diplômé de l'Institut Carl Gustav Jung de Zurich (1981), Guy Corneau est l'auteur de cinq livres à succès. En plus de Père manquant fils manqué, L'amour en guerre, La guérison du coeur, Victime des autres, bourreau de soi-même et Le meilleur de soi ont connu de vifs succès.

Guy Corneau a aussi fondé, en 1997, le regroupement Productions Coeur.com. De 1997 à 2006, Guy Corneau s'est entouré d'une vingtaine d'artistes et de thérapeutes au sein de cet organisme pour «créer de nouveaux types de conférences, d'ateliers, de séminaires et de voyages alliant la compréhension psychologique et l'expression créatrice dans une perspective d'ouverture du coeur», selon l'Association des psychanalystes jungiens du Québec.

Le RHQ compte 27 groupes à travers la province, dont trois à Jonquière et un à Saint-Félicien. Il y a également des groupes affiliés en France, en Belgique et en Suisse.

Le Réseau hommes Québec a concrétisé l'invitation de Guy Corneau aux hommes de se rencontrer, de se réunir et d'échanger. Par ailleurs, cette initiative a généré une prise de conscience sur l'identité masculine, le rôle traditionnel de l'homme, son conditionnement et son influence sur les générations plus jeunes.

Par le passé, le psychanalyste de Chicoutimi a combattu un cancer de grade 4 avec succès. En 2007, Guy Corneau apprend qu'il souffre d'un cancer de stade avancé. Ses deux poumons, sa rate et son estomac sont grièvement atteints, et les médecins ne sont guère optimistes. Mais après plusieurs traitements de chimiothérapie, Guy Corneau surprend les spécialistes. Après avoir frôlé la mort, il est guéri.

Guy Corneau, qui s'éteint à l'âge de 65 ans, s'est fait connaître du grand public aussi comme auteur, animateur et conférencier. Il y a 25 ans, il a fondé le Réseau hommes Québec (RHQ), après la publication de son livre Père manquant fils manqué, qui a été maintes fois réédité et traduit dans une dizaine de langues.

«Ce n'est pas juste un grand pour le Québec, a repris le psychologue. Ces livres ont été traduits dans plusieurs langues et ont été beaucoup appréciés. C'était un homme sage, simple, attachant et accessible. Il s'exprimait très bien, avait de grandes capacités de communication. Il a fait beaucoup pour la profession, autant pour les psychanalystes, les psychiatres que les psychologues. C'étaient des professions mystérieuses pour le public.

Questionné au lendemain du décès du psychanalyste, le psychologue de Saguenay Louis Legault a parlé de Guy Corneau comme d'une source d'inspiration, autant dans la vie que sur le plan professionnel. «Je n'ai pas eu l'honneur et la chance de le rencontrer, mais j'ai pu ressentir les impacts de ses actions. C'est un grand pour notre professionnel. Il a pavé la voie, en explorant des sujets comme la souffrance des hommes et le fait d'utiliser les échecs pour se relever et se propulser vers l'avant. Son oeuvre est déterminante», a partagé Louis Legault, lors d'une entrevue téléphonique.

Le photographe du Quotidien et du Progrès-Dimanche Jeannot Lévesque a vécu de belles années de jeunesse avec le psychanalyste Guy Corneau, et les deux amis ont collaboré en 2014 pour le livre Zoom sur le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette dernière rencontre évoque de doux souvenirs pour notre collègue.

Vingt-cinq écrivains de la région avaient été jumelés, par tirage au sort, à 25 photographes de presse pour cette initiative venant souligner le 50e anniversaire de l'événement. «Quelle ne fut pas ma surprise quand ils ont pigé nos deux noms pour travailler ensemble! On a ri! J'aurais pu tomber sur n'importe qui. Ç'a été l'occasion de passer une belle journée ensemble. On a eu du fun! On a parlé de tout et de rien, de notre jeunesse, de nos mauvais coups. Il venait de gagner son combat contre le cancer, mais on n'a jamais parlé de sa maladie», se rappelle Jeannot Lévesque.

«On s'est levé à 6h le matin. On a pris des photos à l'endroit où il a demeuré longtemps, puis on est allé à Sainte-Rose. Il fallait illustrer deux de ses textes. Je me rappelle qu'il y en avait un de plus poétique et je ne comprenais rien! On a pris des photos lumineuses pour montrer le renouveau, la vie, la renaissance. C'était une journée exceptionnelle! C'est un beau souvenir», poursuit le photographe, le sourire aux lèvres.

Jeannot Lévesque et Guy Corneau se sont connus au Cégep de Chicoutimi, alors qu'ils étaient de jeunes adultes. «C'était un de mes chums. On a fait les 400 coups ensemble, comme tout le monde de cet âge-là. On n'était pas comme les deux doigts de la main, mais on avait des atomes crochus.

On a gardé contact. Guy était quelqu'un d'extrêmement fin, gentil, sincère, intéressant, charmant et charmeur. J'ai toujours eu l'impression qu'il n'avait aucune malice», se souvient le photographe de presse, attristé par le décès de son ami.