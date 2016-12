Bodh'aktan à Saguenay en neige

La directrice générale de Saguenay en neige, Kate Savard, a confirmé au Quotidien, jeudi soir, la présence du groupe Bodh'aktan à la 33e édition, qui se tiendra du 2 au 12 février, au parc de la Rivière-aux-Sables, à Jonquière. Le spectacle - gratuit comme l'ensemble des activités de l'événement - sera présenté au pavillon Nikitoutagan, d'une capacité de quelque 350 places.

«On a une belle relation avec le groupe depuis son passage en 2012. Ç'a été un moment marquant du festival. C'est un groupe plus que festif, et c'est ce qu'on recherche. De plus, Bodh'aktan peut autant plaire à un jeune public qu'à un plus vieux public. Le ''timing'' était bon», a mentionné Kate Savard, lors d'une entrevue téléphonique.

Le rock de Bodh'aktan, un groupe habitué de se produire dans la région, cache des notes de musique celtique et traditionnelle, aussi bien que des notes de punk.

Grandes attentes

La directrice générale de Saguenay en neige a de grandes attentes pour ce spectacle. «C'est le groupe idéal, on veut une salle pleine!», a-t-elle lancé.

Avant de revenir fouler les planches à Jonquière, les sept musiciens de Bodh'aktan doivent offrir une série de spectacles au Epcot Centre de Disney, à Orlando, en Floride.

Si l'organisation a obtenu l'autorisation de confirmer le passage de Bodh'aktan, la programmation complète sera dévoilée en janvier.