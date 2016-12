 Le Noël au camp de Dany Placard | La Fabrique culturelle 

Né Gauthier, Dany est rebaptisé par ses colocataires quand, par une chaude nuit d'été, il déménage son matelas dans un placard pour échapper au tapage nocturne dans l'appartement. Dorénavant, il sera Dany Placard.

Il jouera longtemps de la guitare classique, jusqu'à l'université, où il poursuivra ses études en chant classique avant que l'écriture de chansons le fasse pour de bon bifurquer vers la voie plus cahoteuse du folk-rock. Après un premier album autoproduit en 1998, l'auteur-compositeur revient avec « Rang de l'église » en 2005 et « Raccourci » en 2008, deux albums salués par la critique. Deux mil douze (2012) marque l'année où Placard revient avec « Démon vert », un album plus ambitieux et vulnérable. À l'automne 2014, le chanteur propose au public un album folk-rock, « Santa Maria » avec une multitude de chansons à écouter en boucle dans l'auto ou bien calé dans une chaise berçante, en tapant du pied comme il se doit.

(Source - Simone Records)

http://www.danyplacard.com/