 PRIX JEUNESSE | Tommy l'enfant-loup de Samuel Archibald 

La Fabrique culturelle rend hommage, une nouvelle fois, et à sa façon, aux auteurs primés du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se déroule en fin de semaine à Saguenay.

Récipiendaire du Prix littéraire « Jeunesse » du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2016, Samuel Archibald nous parle de son premier roman jeunesse; il nous offre aussi un extrait de Tommy l'enfant-loup publié chez Le Quartanier.

Samuel Archibald est l'auteur d'Arvida (2011, Prix des libraires 2012) et de Quinze pour cent (2013), publiés au Quartanier. Arvida a été publié en France par Phébus en 2013, et la traduction anglaise, parue chez Biblioasis à en 2015, a été mise en nomination pour le Scotiabank Giller Prize. À l'automne 2015, il publie au Quartanier, dans la collection «Porc-épic», Tommy l'enfant-loup, premier titre jeunesse de la série Bill Bilodeau, l'ami des animaux. À l'hiver 2016, il publie chez le même éditeur Saint-André-de-l'Épouvante, sa première pièce de théâtre, créée en juillet 2015 à Carleton dans une coproduction des théâtres La Rubrique (Saguenay) et PàP (Montréal), et mise en scène par Patrice Dubois.

http://salondulivre.ca/