14 ans de pénitencier pour Yves Martin

Yves Martin, le multirécidiviste de l'alcool au volant, est condamné à 14 années de pénitencier et une interdiction de conduire à perpétuité. Le tribunal considère que l'accusé est le seul et unique responsable de l'accident mortel du 1er août 2015 dans le rang Saint-Paul, à Laterrière.

Le chauffard de 37 ans (le 23 janvier), portant la barbe, est demeuré debout tout au long de la lecture de la sentence du juge François Huot, de la Cour supérieure du Québec.

La salle 3,09 du Palais de justice de Chicoutimi était bondée. Durant la lecture, on aurait pratiquement pu entendre voler une mouche.

Mais lorsque le magistrat a laissé tomber le nombre d'années de détention imposées à Martin, la réaction des membres des familles a été entendue.

Il faut se rappeler que le soir du 1er août 2015, dans le rang Saint-Paul, à Laterrière, Yves Martin, à bord de son camion Ram 1500, est entré en collision avec la Honda Civic de Mathieu Perron, qui était accompagné de sa conjointe, Vanessa Tremblay-Viger et de leur garçon Patrick.

En état d'ébriété (. 179) et conduisant à haute vitesse (121 km/h au moment de l'impact), Martin a bifurqué de sa voie et a frappé de plein fouet la voiture des victimes.

Au terme d'un procès de six semaines, le jury composé de huit hommes et quatre femmes a prononcé des verdicts de culpabilité sur la conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, une conduite dangereuse causant la mort et une conduite avec un taux de plus de. 08 causant la mort.

« Le soir du 1er août 2015, Mathieu Perron et Vanessa Tremblay-Viger respiraient le bonheur. Ils circulaient paisiblement dans leur Honda civic sur le rang Saint-Paul, à Laterrière », a commencé par lire le juge Huot, dans un jugement de 46 pages.

« Certains diront qu'ils ont été victimes du destin. Je dirais plutôt qu'ils ont été victimes d'un être humain qui a fait un choix égoïste », ajoute le magistrat.

Ce dernier a ajouté que la problématique de l'alcool au volant relève encore du fléau.

« Il s'agit d'un véritable cancer. C'est un mal qui gruge la communauté, un mal susceptible de frapper n'importe qui, n'importe quand. »

« Le soussigné ressent un profond sentiment d'impuissance. Aucune sentence ne ramènera Mathieu Perron, Vanessa Tremblay-Viger et Patric Perron. Aucune peine ne pourra mettre un baume sur les blessures des familles des victimes. »

« L'accusé, lui, sortira un jour du pénitencier, retrouvera sa famille et aura l'opportunité de se refaire une vie », de dire le juge Huot.

Le juge de la Cour supérieure du Québec n'a aucunement cru le témoignage de l'accusé. Il a noté son anxiété et son regard fuyant.

« Il a forgé sa version en fonction des faits relatés. Il a menti à la Cour. Il a offert au jury un récit qui ne constitue qu'un tissu de mensonges. Yves Martin est la seule et unique cause de l'accident et doit en assumer l'entière responsabilité », a repris le juge.

Ce dernier retient aussi que l'accusé n'admet pas sa responsabilité, qu'il ne comprend absolument rien du danger de la conduite en état d'ébriété et ne démontre aucune volonté réelle de se reprendre en mains.

Le juge reconnaît que le message des tribunaux ne passe pas et que l'on doit donner une réponse ferme.

« Les gens jouent à la roulette russe avec la vie des autres. Les tribunaux doivent prendre leurs responsabilités et c'est ce que je vais faire », a dit le juge.

Le juge soustrait de la peine deux ans et trois mois passés en détention, ce qui laisse à Martin 11 ans et 9 mois à purger.