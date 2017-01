 Voies de fait avec lésions : la Cour suprême maintient la culpabilité des agents de la faune 

Les sept juges de la Cour suprême du Canada maintiennent les verdicts de culpabilité de voies de fait causant des lésions à l'endroit des agents de la faune et des pêches, Laurier Bédard et Sylvain Rangers. Ils ont estimé que l'avis de procéder à l'arrestation de l'accusé ne provenait pas d'une autorité compétente et que l'avis n'était pas raisonnable.

La décision a été rendue sur le banc après quelques minutes de délibérations de la part des magistrats du plus haut tribunal du pays, à Ottawa.

La juge en chef Beverley McLachlin s'est adressée aux procureurs de la Couronne, Me Régis Boisvert et de la défense, Me Jean-Marc Fradette, après avoir entendu les deux parties y aller de leurs arguments.

Le 9 avril 2011, les agents de la faune Rangers et Bédard interviennent au domicile de Nicolas Murray, accusé d'avoir pêché plus de poissons que la limite ne l'autorise.

Après avoir eu la permission d'entrer dans la résidence, ils demandent à l'individu de s'identifier, ce que ce dernier refuse de faire. Les agents prennent aux mots la directive de leur supérieur, Régis Girard, de procéder à l'arrestation, même s'ils n'ont pas de mandat pour le faire.

Au cours de l'arrestation, l'homme subit des blessures aux bras et aux jambes et des accusations de voies de fait causant des lésions sont portées contre eux.

En première instance, le juge Jean Hudon (Cour du Québec) prononce un arrêt des procédures, acquittant par le fait même les deux accusés.

La cause est portée en Cour d'appel du Québec où trois juges infirment la première décision et reconnaissent la culpabilité des agents Bédard et Rangers. Ils écartent par le fait même les motifs de l'arrêt des procédures sur le fait que les agents n'ont fait que suivre les directives d'un supérieur.

Dans la décision, la juge McLachlin précise que l'avais ne venait donc pas d'une autorité compétente et que la directive émise n'était pas raisonnable.

