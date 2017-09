Entreposage des boues rouges: Dominic Gagnon favorable au projet

Dominic Gagnon prend position en faveur du projet d'expansion du site d'entreposage des boues rouges. Le candidat du Parti des citoyens de Saguenay critique fermement la chef de l'Équipe du renouveau démocratique et sa candidate Lana Pedneault qui s'opposent au projet et du coup, estime-t-il, mettent en péril un millier d'emplois.

Le chef du Parti des citoyens de Saguenay (PCS) a rencontré la presse mardi matin dans son local électoral de la rue Racine afin de se positionner dans le dossier des boues rouges. Entouré de son directeur de campagne René-Philippe Harvey et des candidats Jean-Pierre Bolduc, Laval Ménard et Hélène Tremblay, le chef a martelé à maintes reprises qu'il fait de l'économie sa priorité.

« Je vais faire de deux éléments mon cheval de bataille. Premièrement, je le répète, je vais tout faire pour obtenir un gel de taxes pour les contribuables pour les quatre prochaines années. Deuxièmement, je fais la promotion du développement économique », a-t-il affirmé.

Le candidat s'en est pris à répétition à la position de Josée Néron et de la candidate de l'ERD Lana Pendeault dans le dossier.

« Je suis en train de me scandaliser quand je vois la chef de l'ERD cautionner une candidate qui met en péril près de 1000 emplois et l'investissement de millions de dollars. On essaie de monter un espèce d'épouvantail à moineaux. Pour l'ERD, l'économie ne veut rien dire », a-t-il lancé.

