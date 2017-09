Blackburn veut deux centrales hydroélectriques

Le candidat indépendant à la mairie de Saguenay, Jean-Pierre Blackburn, propose la construction de deux centrales hydroélectriques pour générer des revenus additionnels et ainsi soulager les contribuables tout en maintenant des services de qualité.

Louis Tremblay

Le Quotidien Le Quotidien Suivre @LtremblayL Le candidat à la mairie de Saguenay, Jean-Pierre Blackburn, propose la construction de deux centrales hydroélectriques sur les rivières Chicoutimi et Shipshaw. Le but est de générer des revenus nets de l'ordre de 2,5 à 3 M $ par année pour soulager les contribuables et financer le développement économique.

Jean-Pierre Blackburn a insisté sur le fait qu'il était possible de réaliser ces deux projets totalisant 14,4 mégawatts sans créer de réservoir ou monter le niveau des cours d'eau puisqu'il s'agit de centrales au fil de l'eau. La Ville devra investir 46,6 M $ pour la réalisation des ouvrages comprenant les groupes turbine-alternateur et les lignes de raccordement au réseau Hydro-Jonquière. « L'aménagement hydroélectrique, sous l'angle du développement durable, est une opportunité qui nous appartient, une opportunité qui est enviée par toutes les municipalités du Québec. Mettons l'accent sur ce privilège qui rapportera des millions en revenus nets, ce qui correspond à des taxes de moins à payer pour les contribuables », a déclaré le candidat indépendant. La proposition de l'ex-ministre arrive à un moment où le gouvernement du Québec nage dans les surplus énergétiques et semble vouloir emboîter le pas sur les pays européens qui permettent maintenant à des citoyens de vendre de l'énergie au réseau d'État à partir de systèmes de production domestique alimentés à l'énergie solaire. « Il ne faut pas se fermer la porte », a rétorqué Jean-Pierre Blackburn qui tentera d'obtenir de Québec l'achat de l'électricité produite dans les deux centrales. Même si l'énergie est produite à Saguenay et intégrée directement dans le réseau de distribution d'Hydro-Jonquière, la Ville devra conclure une entente de vente avec Hydro-Québec à un tarif fixé par contrat. Les projets sont situés au pied du barrage du Portage des roches de Laterrière et à la chute Guimond sur la rivière Shipshaw. L'étude réalisée en 2006 par Cegertec faisait état d'un potentiel de six mégawatts sur la rivière Chicoutimi et 8,4 mégawatts sur la rivière Shipshaw. Jean-Pierre Blackburn a expliqué que les chiffres qu'il utilise sont tirés de cette étude avec une actualisation financière. Il confirme que la Ville devra tout de même réaliser deux nouvelles études au coût de 100 000 $ chacune pour la mise à jour des éléments techniques et économiques. Il compte financer les deux études avec les fonds disponibles à Promotion Saguenay. L'aménagement de ces deux centrales, toujours selon Jean-Pierre Blackburn, créerait 185 emplois directs et indirects pendant la période de construction, qui s'échelonnerait sur deux ans. Les coûts estimés pour la construction des deux centrales sont de 46,6 M $, soit 19,8 M $ pour celle de Laterrière et 26,8 M $ pour celle de Shipshaw, selon les éléments techniques contenus dans le communiqué. Jean-Pierre Blackburn a profité d'un bref entretien avec Le Quotidien pour réagir aux critiques du Parti des citoyens du maire Jean Tremblay concernant son travail comme ministre. Ce dernier rappelle que Stephen Harper n'aurait jamais toléré qu'un ministre engage des dépenses inconsidérées dans le cadre de ses fonctions et affirme avoir toujours respecté les règles gouvernementales en la matière.

Plus de transparence à Promotion Saguenay