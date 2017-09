Pascal Cloutier à la mairie de Dolbeau-Mistassini

Le président du syndicat de la papetière de Produits forestiers Résolu et conseiller municipal, Pascal Cloutier se présente à la mairie de Dolbeau-Mistassini.

L'homme qui fête ses 43 ans aujourd'hui en a fait l'annonce au Quotidien. « Je me lance ! Je le fais pour la fierté de ma ville. J'aime Dolbeau-Mistassini et je veux contribuer à son développement. Je considère que j'ai l'expérience et les qualités pour assurer ce rôle », a-t-il confié.

Pascal Cloutier a été sollicité par des gens du milieu depuis que Richard Hébert a annoncé son intention de faire le saut en politique fédérale. « Tout le monde dit ça, mais c'est le cas, si je n'avais pas d'appui je ne me présenterais pas. J'en ai discuté avec ma femme et mes trois enfants et il m'encourage à relever ce beau défi », a-t-il ajouté.

