Microbrasserie La Voie Maltée: une deuxième succursale à Québec

La microbrasserie La Voie Maltée ouvrira une deuxième succursale dans la Capitale et occupera l'ancien local du Beaugarte, sur le boulevard Laurier, à compter du printemps 2018. Un investissement de trois millions de dollars et la création d'une centaine d'emplois figurent dans les plans.

Son président et directeur général Daniel Giguère confirme que l'entreprise profitera de l'occasion pour refaire complètement l'intérieur du local et y mettre la nouvelle touche de La Voie Maltée.

« Nous ne gardons pas grand-chose du restaurant Beaugarte. En fait, nous conservons la coquille et nous refaisons tout l'intérieur », précise M. Giguère lors d'un entretien.

« Il faut dire que l'offre sera complètement différente de l'ancien restaurant. Ce n'est pas le même menu et ce n'est pas la même philosophie. Les clients veulent une expérience différente de ce qu'ils ont connu avec le Beaugarte et différent également de notre autre succursale de La Voie Maltée à Québec », ajoute le président et fondateur.

La quatrième succursale de la micro-brasserie aura une superficie de 10 000 pieds carrés, comptera 275 places pour la clientèle et créera une centaine d'emplois supplémentaires au sein du groupe qui en compte plus de 200.

M. Giguère rappelle que la clientèle continuera de pouvoir goûter une grande variété de bières artisanales, un menu à la bière unique, des cocktails, du vin et des bières spéciales qui seront offertes chaque mois.

« Cette deuxième micro-brasserie à Québec est une suite logique de notre plan d'affaires. Lorsque nous avons ouvert sur le boulevard Pierre-Bertrand, il était dans nos plans d'avoir une deuxième place d'affaires dans le secteur de la capitale. »

« Ça fait trois ans que nous y travaillons. Les négociations se sont intensifiées au cours des derniers mois et l'occasion s'est offerte pour que nous puissions occuper l'édifice du Beaugarte », indique Daniel Giguère.

Ce dernier a ouvert la toute première Voie Maltée sur la rue Saint-Dominique à Jonquière en 2002. Cinq années plus tard, en 2007, une micro-brasserie voyait le jour sur le boulevard Talbot à Chicoutimi. En 2012, l'entreprise s'installait à Québec.