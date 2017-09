Sous le signe du dynamisme

La Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est entame une nouvelle année plus dynamique que jamais. Davantage de rencontres d'affaires, de visites d'entreprises et de conférences, l'organisme prévoit tenir une foule d'activités au cours des prochains mois.

« On a toujours été présents, mais on veut l'être davantage. On souhaite également que nos membres se connaissent mieux. C'est pourquoi on ira dans les entreprises, usines et commerces pour tenir nos rencontres et 5 à 7 plutôt que d'aller dans le même resto-bar », précise la directrice générale de la Chambre, Kathleen Voyer.

L'organisation se penche également sur la possibilité de présenter un débat entre les candidats à l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean. Aucune invitation n'a cependant encore été envoyée.

« Notre organisation est apolitique, donc on ne prend pas position sur les élections. Mais on regarde la possibilité de réunir les candidats pour débattre des enjeux économiques », mentionne Mme Voyer.