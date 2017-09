Sail ouvrira ses portes près du Costco en 2018

L'investissement de 12 millions de dollars permettra l'érection d'une bâtisse de 50 000 pieds carrés qui donnera de l'emploi à une centaine de personnes. Son porte-parole, Pierre Tessier, confirme qu'il sera construit près du Costco, entre le Rona et le Club Piscine.

L'entreprise canadienne qui a son siège social à Laval exploite deux bannières: Sail et Sportimum. Cette dernière, qui offre des produits de sport comme des équipements de hockey, ne s'implante pas à Chicoutimi, pour l'instant du moins. Le magasin qui ouvrira ses portes quelque part en 2018 se limitera aux équipements de chasse, pêche et de plein-air.

«Outre son choix exceptionnel de vêtements de plein air, chaque magasin est une véritable salle d'exposition en mettant à disposition entre 20 et 50 modèles de tentes entièrement montées (variable selon la saison), 40 modèles d'embarcations (kayaks et canots principalement), 3500 paires de raquettes à neige, 1550 modèles de cannes à pêche, 500 modèles de bottes et de chaussures de plein air et bien d'autres produits indispensables pour pratiquer vos loisirs en étant bien équipé et confortable. En tout, c'est quelque 500 000 articles dans chacun des magasins SAIL!», peut-on lire dans un communiqué envoyé à la presse lundi matin.

Son président et chef de la direction, Norman Décarie, s'est dit fier d'ouvrir sa sixième succursale québécoise à Chicoutimi en collaboration avec des partenaires locaux.