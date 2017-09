Des vins produits au Lac-Saint-Jean

Faire pousser des vignes et fabriquer du vin à Roberval dans un climat nordique? C'est possible.

Bernard Gagné en fait la démonstration en relevant ce défi que peu de spécialistes pensaient possible. «C'est un défi que j'avais en tête dès 1992. J'ai fait mes recherches et puis je me suis décidé en 2004. J'ai loué cette terre pendant deux ans pour finalement l'acheter et réussir plus de 10 ans plus tard à fabriquer et vendre quatre types de vins», explique le passionné.

Ce terrain situé tout près de la côte du cran à Roberval se trouve à trois kilomètres du lac Saint-Jean. Un lieu parfait pour réussir à faire pousser les vignes. «C'est une espèce de microclimat qui permet de profiter des avantages de la présence du lac, mais aussi d'éviter ses désavantages. Il fait chaud l'été, car je suis assez loin et sa présence évite les gels trop forts au printemps. De plus, c'est un secteur où la neige est abondante. Aussi, la terre se draine bien, car elle est sablonneuse», mentionne Bernard Gagné, un retraité de l'usine de pâte de Résolu de Saint-Félicien.

Au cours des dernières années, il a donc planté onze variétés de vignes pour voir celles qui convenaient le mieux au climat de Roberval. Il s'est arrêté sur les cépages suivants : Baltica, Marquette, Vandal Cliche, Somerset et Osceolat-Musca.

Actuellement, son vignoble La Bonté divigne possède 3400 vignes. Ce qui va permettre à terme de produire 2500 bouteilles. «Pour l'instant, c'est l'ampleur idéale pour nous occuper ma conjointe et moi. Plus que ça, il faudra voir. Avant, je veux voir la réponse des gens à nos vins», lance-t-il sagement.

Pour sa cuvée 2016, Bernard dispose d'une production de 700 bouteilles. Pour cette année, ça va dépendre de Dame nature. «On a plus d'une semaine de retard avec l'année dernière à cause de l'été froid. Comme l'automne s'annonce chaud, on devrait avoir atteint le taux de sucre désiré pour les vendanges en octobre», souhaite-t-il.

Parcours ponctué d'embûches

Celui qui est technicien en laboratoire a trouvé très utiles ses connaissances en chimie pour fabriquer son vin. «Mon travail de laboratoire m'a aidé énormément, car faire du vin, c'est de la chimie. Je peux vous dire que j'en ai craché du vin et jeté des cuvées qui n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai produit.»

Bernard Gagné a suivi diverses formations pour en arriver à fabriquer du vin et à bien s'occuper de ses vignes. «Ça n'a pas été facile. Une journée, tu te décourages, et une autre tu es content de ce qui arrive. Il fallait persévérer, car il faut être un entêté pour y arriver. Je suis très content de pouvoir enfin vendre mon vin aux gens.»

Aujourd'hui, Bernard a son permis en poche et dispose de suffisamment de vignes pour répondre aux exigences gouvernementales.

Au cours des années, il a investi plus de 200 000$, sans obtenir de subventions. En plus d'avoir planté toutes les vignes du vignoble, il a aménagé une boutique, une salle de fabrication et un laboratoire.