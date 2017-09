Club Chaussures devient Club C: ouverture aujourd'hui

Club Chaussures fait place au nouveau concept Club C. La succursale de Chicoutimi, installée dans des locaux tout juste construits sur le boulevard Talbot, ouvre ses portes aujourd'hui.

« À la suite du dévoilement de sa nouvelle image de marque le mois dernier, le nouveau concept ''Club C - Les chaussures qu'on aime'' fait son entrée sur le marché saguenéen avec la réouverture de la succursale de Chicoutimi. Après avoir opéré pendant plus de 30 ans sous le nom de Club Chaussures, l'entreprise familiale emprunte un virage stratégique en plus d'investir 3,5 millions $ pour poursuivre son expansion », peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi.

Le magasin de Chicoutimi a une superficie de 4200 pieds carrés et a nécessité un investissement de 500 000 $. Le coprésident, Jean-François Transon, a souligné qu'il existe une « histoire d'amour » entre son entreprise et la région depuis plusieurs années.

Club C compte sept magasins au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont deux à Chicoutimi.

La chaîne de magasins se définit comme un incontournable pour les familles et se réjouit de pouvoir partager sa nouvelle image de marque avec les régionaux. Les clients pourront acheter en magasin, mais aussi sur Internet.