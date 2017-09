SDE: deux ans de soutien économique réussis

Depuis sa création en 2015, le Service de développement économique de la MRC du Fjord-du-Saguenay a octroyé plus de 1,2 M $ à des entreprises du milieu et a permis de créer et de consolider près de 300 emplois. Bonifié d'une nouvelle identité visuelle, le SDE veut maintenant se faire connaître des entrepreneurs au Saguenay et à l'extérieur de la région.

Une centaine de personnes étaient réunies jeudi soir pour fêter le deuxième anniversaire du service dans les installations des Emballages Shrink à Saint-Honoré, une entreprise ayant été aidée par le SDE. Le préfet de la MRC Gérald Savard en a profité pour dresser le bilan de la structure mise en place après l'abolition de la Conférence régionale des élus et des centres locaux de développement (CLD). Depuis, plus de 60 projets ont été soutenus. Sous forme de subventions non remboursables, 538 900 $ ont été distribués, ainsi que 722 989 $ en guise de prêts.

« Il y a environ 800 entreprises et organismes sur notre territoire qui représentent 6000 emplois, mais on peut faire encore mieux. Il y a un potentiel de développement important à la MRC du Fjord-du-Saguenay. C'était un défi d'intégrer le service de développement économique dans la MRC tout en continuant de soutenir les entreprises, mais après deux ans, on peut dire mission accomplie », a déclaré M. Savard.

Sa vision pour le SDE va plus loin. Des outils de promotion ont été développés pour faire découvrir le service et le distinguer des autres offerts à la MRC. Ils pourront aussi servir à vanter les atouts du territoire du Fjord-du-Saguenay comme un environnement d'affaires intéressant avec sa vaste superficie, ses ressources naturelles et sa qualité de vie, par exemple.

« On veut élargir la mission du SDE. On veut être proactif, aller au-devant des entreprises pour voir ce dont elles ont besoin et aussi les accompagner davantage quand elles sont lancées, pas juste au démarrage », explique Gérald Savard.

Le SDE offre notamment de l'aide pour l'élaboration de plans d'affaires, la réalisation d'états financiers prévisionnels et la recherche de financement. Du mentorat est aussi disponible. Son conseil d'administration est formé des 13 maires des municipalités de la MRC. Sa mission peut être comparée à celle de Promotion Saguenay.