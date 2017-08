Résolu investit 8 M$ à la centrale Murdock-Wilson

La centrale hydroélectrique Murdock-Wilson a cessé d'approvisionner les usines d'Alma et de Kénogami, de Produits forestiers Résolu, le 26 juin dernier. Des travaux de réfection majeurs ayant nécessité un investissement de 8 M $ de la papetière sont en cause.

La centrale, inaugurée en 1957 et alimentée en eau à même la rivière Shipshaw via un canal d'amenée de bois de deux kilomètres, nécessite le remplacement de la roue d'eau et de travaux connexes, ce qui devrait permettre de hausser la capacité de production d'électricité.

Raphaël Émond, ingénieur de projet chez Hydro-Saguenay, division énergétique de la papetière, a expliqué, lors d'une visite, que le remplacement de la roue d'un poids de 45 000 livres et d'un diamètre de 10 pieds et dix pouces nécessite le démontage complet du groupe turbine-alternateur de type Francis fabriqué par la compagnie suédoise Karstad.

Le retrait de l'arbre turbine, le réisolement des 40 pôles du rotor (une pièce de 200 tonnes), le remplacement du régulateur de vitesse par un régulateur électronique servant à contrôler l'ouverture des directrices ainsi que le remplacement du système d'analyse des vibrations font partie des travaux connexes réalisés par une quinzaine de travailleurs de la firme américaine Wartsila et de la firme jonquiéroise Groupe Génitique, cette dernière ayant élaboré les spécifications techniques du projet. Les travaux se déroulent sur deux quarts de travail de douze heures.