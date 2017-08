Un contrat pour Isofor

L'entreprise almatoise Isofor est le plus bas soumissionnaire pour le contrat de réaménagement du laboratoire de pathologie de l'aile F-6 de l'hôpital de Chicoutimi.

Le montant du contrat est de 1 749 378,76 $. L'aile F-6 doit être réaménagée en entier.

Entre 15 et 20 personnes travailleront au projet, incluant les employés en sous-traitance. Le contrat doit être livré pour le 30 janvier.

« Nous sommes très heureux, a souligné le président de l'entreprise, Jean-François Harvey, lorsque joint par téléphone. Nous attendons la confirmation de la conformité de la part du gouvernement. C'est un très beau contrat. »

Ce projet a été devancé en raison des besoins d'Optilab, selon les informations transmises par le CIUSSS.

Pexal se porte mieux

Jean-François Harvey est également le principal actionnaire de Pexal, l'entreprise d'extrusion qui a connu des problèmes financiers à la suite de querelles entre actionnaires.

M. Harvey précise que Pexal va aujourd'hui très bien et que le plan est suivi à la lettre depuis la réouverture en février.

« On ne prend pas de retard sur nos commandes et on a même un peu d'avance. Une quinzaine d'employés travaillent. »