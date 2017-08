Un développement commercial se prépare

Un immense terrain à l'intersection des boulevards Talbot et du Royaume, où se situait autrefois le Vio Restaurant, fait l'objet de travaux d'excavation et de forage importants, ces jours-ci, par des sous-traitants de l'entrepreneur général J.Euclide Perron, ce qui pourrait paver la voie à des investissements commerciaux de plusieurs dizaines de millions $ dans un proche avenir.

Interrogé sur ces travaux d'importance, Gilles Perron, administrateur de J. Euclide Perron, mentionne qu'un investissement important est réalisé par son entreprise pour préparer le terrain à un futur développement commercial. Il rappelle qu'il y a une dizaine d'années, J. Euclide Perron se préparait à mettre en chantier Méga Centre Saguenay, un complexe commercial prévu de six immeubles commerciaux, espaces de bureaux et entrepôts entourés de 650 espaces de stationnement totalisant 185 000 pieds carrés sur les 6,8 millions de pieds carrés de terrain. La crise financière de 2008 est venue court-circuiter ce projet.

Dix ans plus tard, l'entrepreneur général ressort ses plans des tiroirs et les révise. « On prépare le terrain parce qu'il y a des personnes qui regardent le marché de Chicoutimi. On veut annoncer un projet. On a monté quelque chose qui sera annoncé bientôt », affirme l'homme d'affaires.

Se gardant bien de lever le voile sur l'identité des éventuels investisseurs, M. Perron assure qu'il n'y a rien de signé quant à l'implantation d'un éventuel commerce. Il reconnaît du même souffle que la présence de Costco et de Rona L'entrepôt constitue un pôle commercial qui attire à la fois les consommateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi de la Côte-Nord. J.-Euclide Perron a fait préparer deux études de marché démontrant qu'il y aurait du potentiel pour attirer des bannières complémentaires aux commerces déjà présents dans la région.

La préparation de l'immense terrain pourrait servir d'argument dans le cadre d'une stratégie visant à attirer des investisseurs commerciaux qui n'ont pas toujours la patience d'attendre la mise en place d'infrastructures. « Si ça ne fonctionne pas, on laissera le soin à nos enfants de poursuivre le travail déjà réalisé », affirme M. Perron. Il est de notoriété que les entrepreneurs n'aiment pas beaucoup laisser dormir les sommes sans avoir un retour rapide sur leur investissement.