Boulangerie du royaume: pétrisseuse de confort

Pour devenir la plus importante boulangerie commerciale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'entreprise a joué la corde régionale et a misé sur la fraîcheur de ses huit variétés de pain.

Au fil des ans, la boulangerie jonquiéroise s'est élevée au rang de fleuron régional. Et c'est entre les frontières du Royaume que la PME d'une quarantaine d'employés a choisi de concentrer ses activités. Le haut du lac demeure en développement, mais les épiciers et restaurateurs du Saguenay forment le noyau de la clientèle de la boulangerie du Royaume, nichée à l'orée du parc industriel, sur la rue Alexis-le-Trotteur.

«Ç'a vraiment pris un an pour lancer l'entreprise. Il a fallu trouver un local, acheter de l'équipement et monter notre équipe. Au début, la production n'était pas facile et je me souviens que nos gars partaient le matin avec des camions à moitié pleins», retrace André Bonnel, qui occupe le poste de directeur général. Il administre la compagnie avec son collègue de longue date, Yvan Tremblay, qui porte le chapeau de directeur des opérations.

La petite PME a encaissé un dur coup en décembre 2014, alors que le géant Costco l'a chassée de son entrepôt de Chicoutimi, dans la foulée d'un imbroglio entourant l'étiquetage d'une variété de pain.

Parmi la liste d'ingrédients utilisés pour la fabrication du Plein Soleil se trouvait le lactosérum en poudre. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a d'abord avisé la direction de la boulangerie qu'elle devait modifier ses emballages pour y inclure le mot lait. Par la suite, une alerte a été lancée par l'agence fédérale et la situation a pris une ampleur démesurée.

«On a perdu Costco, qui était notre plus gros client. On était premier ou deuxième vendeur et ça représentait entre 500 000$ et 600 000$ par année, sur un chiffre d'affaires d'environ 5 millions $. Ce dossier-là nous a fait vieillir de dix ans», explique-t-il.

Trois ans plus tard, la Boulangerie du Royaume tente de recouvrer sa place sur les tablettes de l'entrepôt. La saga des étiquettes a forcé l'entreprise à revoir ses façons de faire et à prendre des mesures pour améliorer certains de ses procédés. Précisant que les standards de Costco sont très élevés, Yvan Tremblay explique que la boulangerie a maintenant la certification HACCP, une norme d'hygiène pointue dans le domaine de l'agroalimentaire. Ça augure bien, selon lui.

«On espère avoir un nouvel audit prochainement qui nous permettra de rentrer nos produits chez Costco. On vendait quatre fois plus là que chez notre plus gros client», met en relief André Bonnel. Il confie, au passage, que le fait de détenir une place de choix dans un commerce d'une telle superficie et de bénéficier d'un achalandage colossal chaque jour représente une vitrine inouïe. Il fait aussi valoir que cette position enviable avait de quoi faire des jaloux chez la compétition.