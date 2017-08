Le Météore change de mains

L'homme d'affaires Ghislain Lamothe et sa fille Chanelle ont décidé de vendre les deux commerces quelques années après avoir complètement métamorphosé cette vieille salle de cinéma du boulevard Wallberg. « Mon père se dirige vers une préretraite et il est très occupé avec sa compagnie de construction. Moi je suis à Montréal, je veux consacrer plus de temps à ma compagnie de marketing numérique et continuer à m'occuper du Spectrum et de la taverne l'Abat », a expliqué Chanelle Lamothe.

Le pub et le cabaret ont été vendus à Dany Boutin, propriétaire des épiceries Métro de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien, à Céline Benoit, à Mathieu Savard et à Éli Desgagné. Des travaux seront effectués au cours des prochains mois pour modifier les deux établissements.

Chanelle Lamothe assure que la programmation de spectacles de l'automne et l'hiver sera maintenue. « À part les spectacles de septembre et octobre qui seront déplacés, les nouveaux propriétaires vont honorer les contrats que j'ai signés avec les artistes et présenter les spectacles », a-t-elle précisé.

C'est plus de 2 M $ qui avaient été investis par les promoteurs en 2013 pour transformer ce vieux cinéma en cabaret resto-bar de 200 places.