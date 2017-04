Surtaxe maintenue: coup dur pour Kénogami et Dolbeau

Louis Tremblay

Le ciel s'assombrit de plus en plus pour les papeteries de Kénogami et Dolbeau. Elles devront continuer à verser une surtaxe de 17,1 % pour les exportations aux États-Unis pendant que les usines de J.D. Irving, au Nouveau-Brunswick, et Catalyst Paper, en Colombie-Britannique, ont vu leur surtaxe pratiquement éliminée.