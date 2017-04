Quais de Rio Tinto: le BAPE tiendra une séance en mai

RT souhaite effectuer des travaux de dragage et de réfection des quais Duncan et Powell à ses installations portuaires du secteur Port-Alfred dans le but de maintenir la capacité de déchargement et de chargement de matières et de conserver des profondeurs sécuritaires pour la navigation. L'entreprise estime que la superficie touchée par les travaux de dragage serait d'environ 45 000 mètres carrés pour la période 2018-2027 représentant des volumes dragués d'environ 8660 mètres cubes.

La profondeur recherchée serait de 11,5 mètres sur une bande de 30 à 40 mètres de largeur le long de la rive permettant d'accueillir des navires de type Handymax et Panamax et de 6,2 mètres pour l'aire des remorqueurs située au sud du quai Powell. Les opérations de dragage seraient effectuées à l'aide d'une drague mécanique montée sur une grue à benne preneuse installée sur le quai ou sur une barge. Le promoteur aménagerait aussi un bassin de décantation et d'assèchement des sédiments dragués. Les coûts de dragage pour la période 2018-2028 sont estimés à 600 000 $.

Mur à réparer

Le mur de soutènement aux quais Duncan 1 et 2 a besoin d'être réparé puisqu'il est endommagé sur presque toute sa longueur. Des sédiments en place sous les quais sont déplacés vers les aires d'accostage des navires par les courants de marée, compromettant ainsi les opérations des navires.

Les travaux consisteront à remplacer le boisage abîmé du mur de soutènement existant, et si nécessaire certains pieux en mauvais état, par des matériaux neufs. Les travaux, qui seront réalisés sur une longueur d'environ 154 mètres et sur 0,3 mètre de largeur, vont nécessiter du creusage et du remblayage sur certaines sections de cette zone.

Les travaux de réparation du mur de palplanches entre les quais Duncan et Powell et de part et d'autre de ces deux quais, le long de la rive, s'effectueront sur une longueur d'environ 300 mètres sur 10 mètres de largeur.

Ce mur sépare la terre ferme des eaux de mouillage des navires qui viennent livrer des matériaux en vrac. Selon une inspection menée en juin 2014, le mur est détérioré. Les travaux consisteront à remplacer des sections du mur de palplanches, qui pénètrent jusqu'à une profondeur d'environ 11 mètres sous le fond marin. On installera également de nouveaux tirants qui relieront le mur de palplanches au mur d'ancrage qui est enfoui dans la rive à une distance d'environ 3,9 mètres de la face externe du mur de palplanches.

Ces travaux nécessiteront au préalable, sur certaines sections de cette zone, de creuser et de retirer les roches et autres matériaux pouvant obstruer l'installation des palplanches.

Le coût de ces travaux, qui dureraient treize semaines, est estimé à 5,5 millions $.

Selon l'étude d'impact, les principales répercussions de ces travaux toucheraient des herbiers susceptibles d'être perturbés ou perdus sur une superficie d'environ 5000 mètres carrés à proximité des quais Duncan et Powell, et ce, sur une période de dix ans. De plus, afin d'éviter que les oiseaux n'utilisent le site d'assèchement prévu pour les sédiments dragués, le promoteur aménagerait le site en dehors de la période de nidification des oiseaux comprise entre le 1er mai et le 15 août.

Le public est invité à assister à cette séance d'information qui se tiendra le lundi 8 mai, à compter de 19 h 30, à l'Auberge des 21 de La Baie.