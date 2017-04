7,6M$ pour améliorer la production

Une problématique mainte fois soulevée par l'entreprise qui devrait se régler prochainement, ont assuré le premier ministre Philippe Couillard et le ministre des Forêts, Luc Blanchette. « On peut être optimistes là dessus ! On veut que le pourcentage atteigne l'objectif de 75 % qu'ils demandent. Le rôle des coopératives dans notre région c'est majeur et leur rôle est très important », a répondu Philippe Couillard.

Philippe Couillard assure que son gouvernement va venir en aide aux travailleurs et aux entreprises forestières dès l'annonce le 24 avril d'une surtaxe sur le bois d'oeuvre canadien devant entre en vigueur aux États-Unis.

« Nous allons être prêts à être sur le terrain avec les entreprises dès la première journée d'impact des tarifs. Ça ne sera pas le jour 1 qu'on sentira les impacts, car il faudra que l'inventaire et les calculs se fassent, mais on a déjà dit qu'on aurait un programme de garantie de prêts qui devrait suffire à soutenir notre industrie. Et j'enjoins le gouvernement fédéral à se joindre à nous. On va le faire et on va être aux côtés de nos entreprises et travailleurs. Il va y avoir un numéro facile à téléphoner et un guichet unique pour les entreprises. Le programme est en train d'être peaufiné et les détails vous seront donnés dans quelques jours », a déclaré le premier ministre.