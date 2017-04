L'essence à 1,23$, mais pas chez Régis

Selon CAA-Québec, les automobilistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean devraient payer autour de 1,20 $ le litre d'essence. En journée, les stations-service affichaient toujours des prix tournant autour de 1,16 $, mais ils ont grimpé en fin d'après-midi pour atteindre les 1,23 $.

Chez Régis, pas question d'augmenter davantage. « Je ne vais jamais au-delà de six cents de profit, alors présentement, c'est 1,18 $ le litre », a affirmé le propriétaire de la station-service Senerco, qui a fait parler de lui à la grandeur du Québec en 2015, lorsqu'il a affirmé que les stations-service vendaient trop cher leur essence. Encore aujourd'hui, le propriétaire est bien connu pour cette prise de position et n'a surtout pas changé d'avis.

« On m'en parle encore tous les jours, surtout lorsque le prix augmente. Je vais continuer à afficher des prix qui ne vont pas plus haut que six cents de profit », a répété M. Laforge, qui se fait régulièrement féliciter pour cette décision par les clients.

À Montréal, le prix du litre peut atteindre présentement les 1,31 $ le litre, tout dépendamment des secteurs de l'île.