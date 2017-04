Le Coup de coeur à la Distillerie du Fjord

C'était soir de gala pour l'industrie agroalimentaire, jeudi, à Saint-Nazaire. Huit lauréats de la région ont été couronnés et la Distillerie du Fjord a épaté les juges.

Les Grands Prix agroalimentaires soulignent et célèbrent le travail et l'excellence de personnes marquantes et d'entreprises distinctives provenant des différents secteurs de l'industrie. Quelque 150 convives étaient réunis pour l'occasion.

Le prix Développement durable et responsabilité sociale d'entreprise a été décerné à Potager Grandmont. L'entreprise de Saint-Gédéon s'est démarquée par sa contribution au développement économique local, ainsi que par la prise en charge de sa responsabilité sociale.