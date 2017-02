Axcelon confirme son intérêt pour Saint-Félicien

« Oui, c'est notre intention. Nous sommes à compléter notre étude de faisabilité et nous serons en mesure de donner plus de détails », a indiqué Dino Mili qui en est le président.

Pour réaliser la fabrication du pansement favorisant la guérison des plaies, l'entreprise a besoin de lactosérum et de lignine de bois qu'elle se procurerait à la fromagerie Perron et à l'usine de pâte de Résolu. Pour que le procédé fonctionne, Axcelon aurait besoin de l'eau chaude et de la vapeur de l'usine de cogénération de Greenleaf, des informations confirmées par le promoteur qui ne voulait toutefois pas donner plus de détails.

« Nous allons organiser une rencontre pour vous présenter le projet et son avancement. C'est un projet industriel structurant, vous allez voir. Il nous reste des choses à ficeler avant de vous en dire davantage. »