L'indice de vitalité économique en baisse

Le seul prix de consolation est que la plupart des localités de la région, sur une plus longue période, soit de 2002 à 2014, ont grimpé dans le classement de l'indice de vitalité économique calculé par l'Institut de la statistique du Québec pour les 1098 municipalités, communautés autochtones et territoires non organisés de l'ensemble du Québec. Les progressions les plus importantes dans la région ont été observées à L'Anse-Saint-Jean, Saint-Honoré et Héberville-Station.

L'Institut de la statistique a reçu, ces dernières années, le mandat du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) de concevoir et produire un indice permettant de mesurer, à fréquence régulière, le niveau de vitalité économique. Cet indice, produit tous les cinq ans, est calculé à partir de trois indicateurs, soit le taux de travailleurs de 25 à 64 ans, le revenu total médian des 18 ans et plus et le taux d'accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans. Cet indice servira au MAMOT à répartir les montants qui seront ajoutés à l'enveloppe du Fonds de développement des territoires. Il remplace l'ancien indice de développement socioéconomique produit à partir du Recensement de la population. Soulignons que les données publiées en décembre dernier calculent l'indice pour l'année 2014.

Le classement pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean démontre que les trois municipalités les plus performantes selon l'indice sont Saint-Bruno, avec la 165e position, suivie immédiatement de Saint-Félix d'Otis (166) et de Saint-Honoré qui occupe le 173e rang provincial.

Si Saint-Bruno performe bien, selon le maire Réjean Bouchard, c'est que le conseil a pris des risques et a adopté des stratégies de communication et de développement qui se sont avérées payantes pour attirer des résidants plus jeunes avec un taux de diplomation plus élevé.

Dans le cas de Saint-Félix-d'Otis, le classement favorable peut surprendre. Selon les données fournies par la directrice générale, Johanne Gagnon, le nombre d'Otissiens s'est accru d'une centaine depuis 2013 et de 42 % depuis 1992. Selon elle, Saint-Félix-d'Otis bénéficie de l'apport de nouveaux citoyens qui possédaient une maison en milieu urbain et une résidence secondaire et qui ont choisi de vivre plus près de la nature tout en bénéficiant des avantages de la ville tout près.

Peloton de queue

Selon les indices produits, la région compte six municipalités se classant dans le peloton de queue, soit dans les 100 dernières positions sur 1098 municipalités. C'est le cas pour Saint-François-de-Sale (1012), Rivière-Éternité (1031), Petit-Saguenay (1036), Saint-Edmond-les-Plaines (1040), Lamarche (1057) et Lac-Bouchette (1058).

100 000 et plus

Le classement de l'indice de vitalité économique pour les villes de 100 000 habitants et plus indique que Saguenay occupe le huitième rang sur 10 villes.

Lévis domine le classement, suivie de près par Terrebonne et Gatineau. Dans les trois villes, le revenu total médian des 18 ans et plus y est particulièrement élevé, selon l'Institut de la statistique. Trois-Rivières arrive derrière en raison du fait qu'elle performe moins bien que les autres villes en matière d'emplois.