Cégep de Saint-Félicien: le projet Fil VERT couronné

Agrandir

Isabelle Coulombe, directrice générale du Carrefour jeunesse- emploi du comté Roberval - Saint-Félicien, et Luc Gibbons, conseiller municipal à la ville de Saint-Félicien ont félicité les gagnantes du Concours en entrepreneuriat et développement durable Camy-Anne Garceau, Chloé Bouthillier et Stéphanie Méquish Baribeau.

Photo courtoisie