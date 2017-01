Rio Tinto a 23 mois pour satisfaire aux exigences

Rio Tinto devra mettre en chantier d'ici 23 mois des projets d'expansion totalisant au moins 340 000 tonnes de capacité de production supplémentaire pour se plier aux exigences de l'Entente de continuité, intervenue en 2012, avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, laquelle constituait un amendement à un premier programme d'investissement de 2,1 G$ annoncé en 2006.

Depuis l'annonce d'une autre rationalisation de main-d'oeuvre touchant 103 postes à l'aluminerie La Baie, les réactions fusent de toute part pour obliger Québec à évaluer la situation de la division aluminium de Rio Tinto (RT) au Québec par rapport à ses engagements contractuels avec l'État. À la lumière des informations colligées par Le Quotidien, RT respecte intégralement les dispositions du Prosgramme d'investissement Alcan de 2,1 G$ convenu de 2006 et de son amendement renégocié en 2012 dans le cadre d'une autre négociation qui concernait la remise en état de l'aluminerie de Shawinigan.

Toutefois, il est pratiquement assuré, en regard des perspectives négatives du marché de l'aluminium, que RT devra demander à Québec de renégocier le calendrier de réalisation du programme d'investissement en ce qui concerne la construction des nouvelles lignes de cuves (AP-60 Jonquière et Alma Phase 2). Les discussions porteront de plus sur les dates de livraison et d'appel de puissance d'un bloc de 250 mégawatts que doit fournir Hydro-Québec à RT selon les dispositions du tarif L.

Dans l'amendement de 2012-2013, RT s'engageait à entreprendre avant le 31 décembre 2018 la réalisation de la dernière phase de son programme d'investissement, laquelle comprend l'ajout d'une capacité de production de 170 000 à 195 000 tonnes métriques à l'usine pilote AP-60 de Jonquière, ainsi qu'une deuxième ligne de production à l'aluminerie d'Alma, de 170 000 à 195 000 tonnes métriques.

Jusqu'à maintenant, Rio Tinto a réalisé deux engagements de son programme de 2006, soit la construction de la 13e turbine de la centrale Shipshaw et de l'usine pilote AP60 de l'aluminerie Arvida (60 000 tonnes métriques/an). Dans l'entente de 2006, l'usine pilote avait été estimée à 570 M$ alors que la facture finale s'est élevée à 1,2 G$. La 13e turbine devait coûter 130 M$ et a finalement nécessité des investissements de 280 M$. Il manque donc 600 M$ entre l'entente et le résultat à ce jour. Les fonctionnaires estiment cependant que, selon les coûts des projets réalisés, les investissements globaux seront largement supérieurs aux 2,1 G$ prévus à l'entente.

Lors de la renégociation de l'entente, RT a confirmé ne pas être en mesure de créer les 750 emplois directs au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec son programme d'investissements. Il n'y a cependant aucune obligation pour RT de créer des emplois dans ses installations. Dans ce cas, on parle surtout d'emplois créés dans le réseau des équipementiers. RT, selon l'amendement, a jusqu'à la fin de 2021 pour concrétiser cet engagement qui est très difficile à évaluer.

Depuis 2013, RT a procédé à une importante restructuration des équipes de gestion et fait disparaître pas moins de 300 postes de cadres au Québec, dont les deux tiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À ce nombre, il faut ajouter 103 autres postes à La Baie, mais les ententes signées avec le gouvernement ne réfèrent jamais à la situation de l'emploi au sein de l'entreprise.

L'entente de 2006, incluant l'amendement, a été rédigée de la même façon que le bail de la Péribonka intervenu en 1984, qui a jeté les bases du premier programme de modernisation des usines d'électrolyse. L'entreprise prend des engagements en tonnage d'aluminium et en investissements. Ces ententes, qui ont un impact majeur pour la région, ne font jamais référence à des planchers d'emploi dans les usines de l'entreprise.