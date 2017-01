Le dialogue doit reprendre entre la région et Rio Tinto, selon la Chambre de commerce

« Il est temps de mettre cartes sur table et de réunir les gens à une même table. La région doit cesser de réagir pour se mettre en action et proposer des solutions. L'exemple de Vaudreuil démontre qu'il est possible d'agir malgré les problèmes importants que doit affronter l'industrie de l'aluminium avec la production chinoise. »

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF), Carl Côté, comprend bien les réactions émotives qui émanent des quatre coins de la région avec l'annonce de la suppression de 103 emplois à l'aluminerie de La Baie de Rio Tinto.

Une annonce qui a aussi eu l'effet d'une bombe chez les membres de la Chambre de commerce, dont plusieurs doivent composer avec des relations d'affaires pas toujours faciles avec la multinationale.

Carl Côté considère que ces réactions s'expliquent par le fait que les gens n'ont pas l'information nécessaire, ce qui les amène à avoir des perceptions qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité, mais qui traduisent bien le malaise qui persiste dans la région. Il cible la culture de communication déployée par Rio Tinto qui est à l'origine de ce malaise et affirme que l'entreprise doit obligatoirement procéder à un repositionnement pour reprendre le dialogue avec la région. Pour le président de l'organisme, ça signifie qu'il faut cesser de tout relier à des ententes confidentielles dont on ne connaît pas les dispositions. Il affirme que la région doit être en mesure de faire face à la transformation de cette industrie pour demeurer un moteur économique important.

« Je ne veux pas défendre Rio Tinto, mais ils font face à une concurrence très forte. Nous produisons trois millions de tonnes d'aluminium par année, et la Chine en produit 50. Elle doublera cette production d'ici cinq ans. On doit prendre l'exemple sur Vaudreuil où les travailleurs et le syndicat ont réussi des améliorations majeures. On doit cesser de réagir et être en action. L'énergie abordable n'est plus un facteur prépondérant. Il faut que l'entreprise ouvre son jeu. »

Carl Côté a salué la réaction du député de Dubuc, Serge Simard, qui abonde sensiblement dans le même sens que son organisme dans sa critique de la stratégie de communication déployée par Rio Tinto. Il juge que le député avait raison de témoigner de sa colère puisque la décision va avoir des conséquences significatives pour l'économie de La Baie dans une usine où les travailleurs avaient choisi de ne pas avoir recours à la syndicalisation. Aujourd'hui, l'entreprise administre à cette usine les mêmes contraintes que celles imposées aux autres installations de la région où les travailleurs sont syndiqués.

« Une fois que nous avons fait état de nos frustrations, on fait quoi ? On doit s'asseoir pour trouver des solutions », reprend le président de la CCISF, avant d'ajouter qu'il est important d'être plutôt proactif face au marché de l'aluminium mondial qui met beaucoup de pression sur l'industrie. Nous devons rétablir un climat de communication sain, identifier des pistes de solutions, pour préserver la pérennité et la croissance encore possible de cette importante industrie qui impacte énormément la région. »

Jeudi, la candidate à la mairie de Saguenay et chef de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), Josée Néron, proposait la mise en place d'un forum permanent afin d'entreprendre un dialogue avec la multinationale. La CCISF, malgré le contexte difficile de l'industrie, invite Rio Tinto à une grande table qui ressemble à ce que proposait Mme Néron à partir des conclusions du sommet sur l'aluminium tenu à l'Université du Québec à Chicoutimi.

« La CCISF persiste en mentionnant que nous sommes à l'heure d'une discussion sérieuse avec Rio Tinto sur les enjeux de développement. En tant que leader économique important, nous incitons fortement Rio Tinto à s'asseoir dans un grand comité avec les décideurs de la région, et ce, à court terme. La CCISF termine en mentionnant qu'il est urgent d'agir et non seulement de réagir. De plus, le gouvernement doit s'assurer d'un partenariat économique gagnant entre Rio Tinto et la région et jouer un rôle prédominant dans ce dossier », mentionne en conclusion le communiqué de la CCISF.