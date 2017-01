La société régionale Ceradyne honorée en caricatures

L'entreprise Ceradyne a remporté le prix remis par Le Quotidien qui vise à mettre en lumière un événement économique important pour la région et qui a eu lieu pendant la dernière année.

Selon le rédacteur en chef du journal, Denis Bouchard, l'entreprise a été sélectionnée puisqu'elle fêtait sa 10e année en 2016. « C'est une entreprise avec une technologie unique », a affirmé M. Bouchard.

En effet, Ceradyne a créé un absorbeur de neutrons avec des laminés d'aluminium, une technologie qui sert à la sécurité lorsqu'on travaille avec le nucléaire. Ils ont ainsi ouvert le marché chinois, qui compte développer plusieurs centrales nucléaires dans les prochaines années. Par ailleurs, Ceradyne exporte la totalité de ce qui est produit dans la région et met beaucoup d'insistance sur la recherche et le développement. L'entreprise travaille de concert avec le Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium et le Centre de recherche de l'aluminium, qui se trouve à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Parmi les autres entreprises honorées, on retrouve Bilodeau Canada, Mercier industries, la Voie maltée et SKL aluminium.

Par ailleurs, Pierre Théberge, ancien bâtisseur chez JR Théberge, s'est vu remettre une caricature par la Société des fabricants régionaux. Il avait hébergé gratuitement les employés de la Société alors qu'elle ne faisait que commencer ses activités.

Le cocktail-bénéfice souhaite mettre en valeur les entrepreneurs régionaux membres de l'organisation. La Société des fabricants régionaux a comme mission de favoriser et soutenir le développement d'alliances et d'activité économique entre les entreprises manufacturières régionales.