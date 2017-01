Des coupes de 12,6M$ annoncées à l'Usine Grande-Baie

Le directeur de l'usine, Richard Guay, a présenté aux 200 employés présents un plan de coupes de 20 M $. Dans ce plan, M. Guay estime que des coupes de près de 8M $ seraient réalisables en sabrant dans les avantages sociaux et que d'autres coupes de 12,6M $ pourraient être faites en coupant 103 postes. Les employés seront appelés à discuter de la possibilité de couper moins de postes, mais de diminuer leurs avantages sociaux, ou de couper 103 postes et de conserver leurs avantages sociaux. Le total des coupes demandé est par contre clair : 12,6M $ échelonnés sur trois ans.

Selon nos sources, la direction de l'Usine Grande-Baie a aussi mentionné que des coupes de 750 M $ sont à prévoir dans la division Atlantique de Rio Tinto. La porte-parole de RT, Xuan-Lan Vu, n'a pas voulu commenter cette information. La division Atlantique regroupe les usines d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Afrique pour les secteurs aluminium, bauxite et alumine. Toutes les usines de Rio Tinto dans la région font partie de la division Atlantique et pourraient donc être touchées.

Durant les six premiers mois de l'année 2016, RT a dégagé un profit net de 1,7 milliard de dollars américains. La division aluminium a quant à elle fait 377 millions de profit, une baisse de 416 millions par rapport à la même période en 2015.

Attrition

Environ 25 % des emplois coupés à Grande-Baie seraient donnés en sous-traitance, à salaire moindre. Il s'agit des emplois de transporteurs d'anodes et de creuset ainsi que la rénovation des cuves, en outre.

RT verrait aussi une « fenêtre intéressante » pour procéder par attrition à Grande-Baie. L'usine ayant ouvert ses portes il y a un peu plus de 35 ans, plusieurs employés sont à l'aube de la retraite.

« Ces changements s'inscrivent dans un contexte où le marché de l'aluminium nous amène à prendre des décisions pour assurer le futur, assure la porte-parole de Rio Tinto, Xuan-Lan Vu. L'Usine Grande-Baie est un actif important pour le groupe aluminium et on travaille pour bâtir le futur de cette usine. »

Lors du démarrage de l'Usine Grande-Baie, quelque 720 employés y travaillaient. Ils sont présentement 400 et pourraient passer sous la barre des 300 après ces coupes. Aucune promesse n'a par ailleurs été faite aux employés quant au fait que ces coupes pourraient permettre une accalmie éventuelle et empêcher d'autres demandes patronales dans le futur.