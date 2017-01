Salaire minimum: « une approche raisonnée et raisonnable », selon les chambres de commerce

Les dirigeants de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) sont satisfaits de l'annonce faite par le gouvernement du Québec concernant le salaire minimum. Une approche qu'ils qualifient de «raisonnée et raisonnable» quant à la fixation du salaire minimum dans la Belle province. Québec prévoit notamment une première hausse de 0,50$, qui entrera en vigueur le 1er mai.

«Nous saluons la décision du gouvernement et l'élaboration de sa politique qui reposent sur un raisonnement économique, qui tiennent compte des impacts importants d'une telle mesure sur l'économie et sur les entreprises québécoises», ont affirmé Stéphane Forget, pdg de la FCCQ, et Carl Côté, président de la CCISF dans un communiqué.

Bien que le salaire minimum soit un levier parmi d'autres, la FCCQ et la CCISF estiment que les mesures sociales et fiscales actuelles apparaissent plus adéquates pour améliorer les conditions des travailleurs à faible revenu. Elles considèrent néanmoins qu'une augmentation graduelle et prévisible visant, à terme, l'atteinte d'un maximum de 50% du salaire moyen québécois d'ici quatre ans, apparaît raisonnable et en respect avec la capacité de payer des employeurs.

«Il s'agit d'une approche mesurée qui prend en considération les différentes études économiques crédibles sur le sujet. Nous réitérons toutefois que dans une perspective de lutte contre la pauvreté, les mesures ciblées actuelles demeurent les plus efficaces», ont-ils conclu.