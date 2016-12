Bilan de l'aluminium et de la forêt

Julien Renaud

Le Quotidien Le Quotidien Suivre @LQ_JulienRenaud En 2016, l'industrie forestière et le secteur de l'aluminium ont connu des hauts et des bas. Plusieurs dossiers ont marqué l'année : d'un côté, la crise du bois d'oeuvre, le recul de la norme FSC et le dossier du caribou forestier; de l'autre, le projet Vaudreuil au-delà de 2022, la gestion du lac Saint-Jean et de ses berges, ainsi que le regroupement des usines pour former une seule entité régionale. Bilan de l'année en cinq points pour ces deux sphères économiques.

Industrie forestière

1- La menace du caribou forestier Les directives du ministère fédéral de l'Environnement relatives à la Loi sur les espèces en péril menacent quelque 3000 emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 9000 emplois au Québec. Le patron de Résolu, Richard Garneau, a demandé au gouvernement provincial de faire pression sur le fédéral pour éviter l'adoption du plan de protection du caribou forestier. De son côté, le ministère provincial de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) ne peut garantir que les mesures qui seront mises en place à long terme pour la protection de l'habitat du caribou forestier n'auront aucun impact sur la possibilité forestière du Québec. Les fonctionnaires du MFFP rencontreront le fédéral à ce sujet. Par ailleurs, Le Quotidien a révélé le 28 novembre que le gouvernement du Québec a omis certains relevés dans l'élaboration de son plan de rétablissement du caribou forestier. 2- Le spectre d'un conflit dans l'industrie du bois d'oeuvre En l'absence d'un accord, l'industrie québécoise du bois d'oeuvre appréhende un conflit commercial avec les États-Unis et s'attend à vivre une crise importante. L'échec des négociations aura des répercussions dans la région, s'entendent les experts, bien qu'il soit trop tôt pour en déterminer l'ampleur. D'ailleurs, l'Association des manufacturiers de bois d'oeuvre des États-Unis a déposé une plainte pour concurrence déloyale contre les producteurs canadiens devant la Commission internationale du commerce des États-Unis. 3- La norme FSC recule La norme du Forest Stewarship Council (FSC) a perdu du terrain en 2016. La certification a essuyé la fin des certifications Port-Cartier d'Arbec et Lac-Saint-Jean-Roberval de Produits forestiers Résolu. La superficie québécoise certifiée a ainsi glissé sous la barre des 20 millions d'hectares. 4- Produits forestiers Résolu disposée à investir Produits forestiers Résolu (PFR) a annoncé différents investissements en 2016, notamment celui de 16 M$ dans cinq scieries du Lac-Saint-Jean, afin d'accroître la productivité des usines. Puis, PFR s'est dite disposée à évaluer un projet d'un milliard $ pour augmenter la production de l'usine de pâte kraft de Saint-Félicien et à investir 25 millions $ dans l'une des trois papeteries de la région afin de la positionner pour le marché des filaments cellulosiques. 5- Un cri du coeur des syndicats En mars, les syndicats ont lancé un cri du coeur, affirmant que «l'industrie forestière régionale est en phase terminale». Les représentants syndicaux ont interpellé les politiciens pour sauver l'industrie régionale du bois et des pâtes et papier. «C'est notre structure industrielle qui est menacée, de la récolte forestière à la production de papier en passant par les scieries. La menace est sérieuse et pèse sur tout le monde», ont-ils affirmé.

Agrandir gene2000_3HD.jpg, Des billots díaluminium. Photo fournie par Rio Tinto Alcan. Affaires Archives Le Quotidien

Aluminium