Construction: la paye grimpe de 7%

Selon les données émises par la Commission de la construction du Québec (CCQ), 6079 chèques d'une valeur globale de 12,5 M$ ont été émis dans les dernières semaines aux travailleurs domiciliés dans la région, une hausse d'un peu plus de 800 000$ comparativement à décembre 2015.

Selon Pascal Gingras, porte-parole de la CCQ, les payes de vacances émises sont en relation avec le nombre d'heures travaillées pendant les six premiers mois de l'année. On y constate qu'il y a eu une hausse de 1% des heures et une diminution de 2% du nombre de travailleurs enregistrés. La baisse d'activités dans la région et la hausse des heures travaillées indiquent que plus de travailleurs oeuvrent à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour la période concernée, la CCQ révèle que 31% des heures travaillées par les gens de la région étaient le fait de travaux à l'extérieur de la région, surtout sur la Côte-Nord et la Baie-James. À l'échelle provinciale, la CCQ a transmis 131 272 chèques de vacances aux travailleurs. Une somme globale de 294 725 125,43$ a ainsi été injectée dans l'économie.