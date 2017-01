Bonne année.

CHRONIQUE / Bon, enfin débarrassé de 2016 ! Je ne sais pas pour vous, mais ça n'a pas été la meilleure. On ne peut pas dire que ce fut un grand cru. En plus, c'est toujours un peu poche quand Noël et le jour de l'An tombent la fin de semaine. D'ailleurs, ça doit vous faire drôle de recevoir votre Progrès-Dimanche le samedi après-midi. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est comme ça que ça se passe quand les Fêtes tombent un dimanche, les camelots et les pressiers ont aussi droit à leur congé.

Je suis certain que plusieurs d'entre vous ont volontairement laissé leur journal dominical dans la boîte aux lettres pour le ramasser au petit matin, comme d'habitude, en sortant le bras par la porte entrouverte alors que l'hiver vous glace les pieds en se glissant un court moment dans la maison.

J'aime à penser que je fais partie de votre rituel du dimanche matin. Je vous imagine assis à la table de cuisine ou sur un banc de l'îlot, avec un bon café chaud en train de feuilleter votre PD. Que vous soyez du genre à commencer par les sports, les annonces classées, les mots croisés ou les avis de décès, on espère toujours que vous passez un bon moment. Vous allez vous noircir les doigts en tournant les pages, c'est ainsi depuis 130 ans.

Quand j'étais petit, on sortait la section des bandes dessinées pour les lire pendant que mes parents lisaient les nouvelles sérieuses. On pouvait lire Blondinette, Mandrake, Le Fantôme et autres, il y avait aussi des jeux et des mots-mystères. C'était un journal familial, chacun y trouvait son compte. Les temps changent, mais le PD se retrouve encore sur la table avec un bon café le dimanche matin, ça commence bien la journée. Je suis content de savoir qu'à l'ère d'Internet le dimanche matin se vit encore à l'ère du papier.

Je le sais bien que de plus en plus de gens nous lisent sur l'écran de leur téléphone, je le vois bien que Facebook, Google, Twitter et YouTube s'intègrent de plus en plus dans nos habitudes de lecture et d'information, mais je fais partie de ceux qui aiment bien protéger mon dimanche matin. Merci d'avoir été au rendez-vous en 2106 et d'y être encore en 2017.

Comme la tradition le veut, vous pourrez lire certaines rétrospectives de l'année dans cette édition, ça nous permet de voir d'un coup d'oeil rapide qu'il s'en passe des choses dans une année au Royaume. Si je fais l'exercice de mémoire, sans consulter les archives de 2016, parmi les moments forts je vous glisserais en première place les combats du judoka Antoine Bouchard aux Jeux olympiques de Rio. Ce jeune homme nous a tenus sur le bout de nos chaises durant toutes ses compétitions. Le règlement du lock-out chez les concessionnaires automobiles a fait beaucoup de bien en début d'année et l'arrivée dans l'industrie agroalimentaire des concombres des serres toundra à Saint-Félicien a été une belle nouvelle en 2016.

L'annonce du maire Jean Tremblay de ne pas se représenter aux élections municipales de 2017 fait aussi partie des bonnes nouvelles de 2017. Entre nous, ça va faire du bien. Ça fait 20 ans qu'il règne à Saguenay, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, à un moment donné il faut du changement, une nouvelle vision, une nouvelle dynamique du nouveau monde. L'histoire tracera le bilan de son héritage politique et espérons pour lui que la prière à l'hôtel de ville, ses propos négatifs envers les étrangers et les paroles intimidantes vis-à-vis ses opposantes politiques au conseil de ville ne seront pas les seuls souvenirs de la mémoire collective.

Et qu'est-ce qu'on pourrait bien se souhaiter pour 2017 ? Vraiment, une coupe Stanley ça nous ferait du bien, mais c'est peut-être un peu trop en demander. Un centre Georges-Vézina flambant neuf à Chicoutimi, d'autres serres de culture de légumes au Lac, des projets de construction à Jonquière et Alma pour Rio Tinto, des investissements de 30 millions $ dans la réfection des routes à Saguenay, un parc d'envergure sur le terrain de la Consol à La Baie et le salaire minimum à 15 $ de l'heure.

Bonne année.