Mauvaise première impression

Une bonne première impression, ce n'est sûrement pas ce que les joueurs des Saguenéens ont réalisé au cours du dernier week-end. Vendredi soir, malgré un temps exceptionnel, ils étaient 3167 spectateurs au rendez-vous pour le match d'ouverture. Si les Remparts ont été au rendez-vous, ce ne fut certainement pas le cas des Sags. Si on fait exception des dix dernières minutes du match.

Je peux comprendre qu'il y a toujours un certain niveau de stress pour le match d'ouverture, mais j'ai été déçu de la performance générale de l'équipe. À l'exception du gardien Zachary Bouthillier, ce fut une soirée à oublier. J'ai parlé avec Serge Proulx, samedi, et il était lui aussi déçu. Le département de marketing avait travaillé fort pour amener une très bonne foule et malheureusement les gens ont quitté le Centre Georges-Vézina très déçus.

Samedi, les Sags ont offert une meilleure performance, mais pas assez pour remporter une victoire. Encore une fois, le gardien (Alexis Shank) a été à la hauteur de la situation. Si on se posait des questions avant le début de l'année sur les performances devant le filet, ce ne fut pas un problème en fin de semaine. C'est plutôt l'attaque qui n'a pas été au rendez-vous. En parlant de l'attaque, les partisans étaient très déçus de l'absence de German Rubtsov.

Quand il est question de Rubtsov, j'ai l'impression que c'est tout le temps compliqué. On nous dit qu'il n'avait pas reçu son transfert international. Pourtant, il a disputé des matchs préparatoires avec les Saguenéens et avec les Flyers de Philadelphie. J'ai vu des joueurs russes revenir avec leur équipe et jouer immédiatement. Pourquoi Rubtsov n'est-il pas dans le même cas? Pour moi, c'est un mystère.

J'ai bien aimé la performance de l'autre Russe, Vladislav Kotkov. Il sera un élément très important chez les Sags. Il a de bonnes mains et un bon physique et il s'en sert bien. Il gagne ses batailles le long des rampes et sa vision du jeu est très bonne. Les Sags ont marqué deux buts en fin de semaine et il a obtenu une passe à chaque occasion.

Challenge midget AAA

J'ai assisté la semaine dernière au point de presse de la Ligue de hockey midget AAA annonçant que les Élites de Jonquière ont obtenu l'organisation du Challenger midget AAA CCM pour quatre années à partir de 2018. C'est un tournoi exceptionnel que la région a obtenu. C'est le plus important tournoi midget de l'Est du Canada. J'ai vu des gens heureux lors de cette annonce. Je pense surtout au groupe de bénévoles de La Baie, avec André Boudreault comme chef de file. Pour eux, c'est le summum qu'ils pouvaient obtenir.

C'est d'ailleurs André et son frère Christian qui ont convaincu Michel Simard, le président des Élites, de faire la grande demande auprès de la ligue. J'étais avec les gens de Saguenay quand les gens de la ligue sont venus rencontrer les Élites et je suis convaincu que la présentation des gens de Promotion Saguenay, avec Ingrid Langevin en tête, et la présence d'André Boudreault et de son groupe ont joué un rôle très important dans la décision. D'ailleurs, le représentant du comité qui avait à choisir la ville hôtesse l'a souligné lors du point de presse. Presque tous les bénévoles qui seront présents lors du tournoi étaient sur place pour l'annonce faite à l'hôtel de ville de l'arrondissement de La Baie. Ils avaient tous un large sourire au visage.

Je suis convaincu que ce sera un succès pendant quatre ans. Sur le plan économique, ce sera un plus pour toute la région.

En bref

J'avais vu juste. On a remarqué beaucoup de robustesse lors des premiers matchs préparatoires de la Ligue nord-américaine de hockey. Le préfet de discipline de la ligue va avoir beaucoup de travail au cours de la saison...

La saison de curling débutera dans les prochains jours. Vendredi dernier, j'ai assisté au 5 à 7 du président du Club de curling de Chicoutimi. Il y avait beaucoup de monde et la saison s'annonce exceptionnelle au niveau de la participation. Le président a mentionné que de très belles nouvelles seront communiquées aux membres du club dans les prochaines semaines. J'aurai l'occasion de vous en faire part.