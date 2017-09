Les Sags, troisièmes de leur division

C'est vendredi, avec la visite des Remparts de Québec, que débutera cette nouvelle saison. Avant chaque saison, c'est toujours le « fun » de prédire l'allure du classement. Mais il est aussi toujours difficile d'évaluer les équipes dans le hockey junior. L'arrivée ou l'absence d'un joueur vedette change rapidement la donne. Même chose pour les blessures. Par exemple, la semaine dernière, le Phoenix de Sherbrooke apprenait que son joueur vedette Luke Green sera absent de quatre à cinq mois en raison d'une blessure subie pendant le camp de son équipe professionnelle. Sherbrooke va s'en ressentir.

Lors de la période de transactions du temps des Fêtes, souvent des équipes doivent acheter, vendre ou encore tout chambarder. Malgré tout cela, je me mouille sans m'arrêter à ce qui pourrait se passer chez les Sags pendant la période des Fêtes. Plusieurs pensent que Yanick Jean tentera d'échanger deux ou trois joueurs pour rebâtir son équipe en prévision des prochaines années.

Si je regarde la division Est où évoluent les Saguenéens, je pense que les Tigres de Victoriaville sont favoris pour terminer au premier rang. Seize joueurs de l'an passé sont de retour. Ils ont donc beaucoup d'expérience du junior majeur. Le point d'interrogation se trouve devant le filet, mais il est assuré qu'ils seront acheteurs aux Fêtes. Je prévois une belle lutte pour les positions suivantes. Pour la deuxième place, je prédis une lutte entre Baie-Comeau et les Sags. Le Drakkar est bien nanti devant le filet avec Antoine Samuel. En plus, l'équipe a bien repêché depuis deux ans. L'équipe doit gagner cette saison. Les assistances sont à la baisse depuis quelques années.

Pourquoi les Sags vont batailler pour la deuxième place de leur division ? Parce qu'ils vont marquer beaucoup de buts. Le point d'interrogation de l'équipe demeure la défensive et devant le filet. Si les Sags se comportent bien défensivement, ils devraient connaître une bonne saison. Il faut aussi tenir compte du fait qu'ils joueront dix fois contre le Drakkar. Il sera important de bien performer contre cette équipe.

Pour les positions 4, 5 et 6, ce sera une lutte entre l'Océanic de Rimouski, une équipe en reconstruction, très jeune et avec beaucoup de talent, les Remparts de Québec, qui seront imprévisibles sans joueurs vedettes, et les Cataractes de Shawinigan, qui seront vendeurs à la période des Fêtes. Samuel Girard ne finira pas sa carrière junior avec les Cataractes.

Dans la division des Maritimes, les Mooseheads de Halifax sont les favoris, mais ils devront avoir dans leurs rangs Nico Hischier. Dans le cas contraire, ce sera difficile. Dans l'Ouest, je pense que l'équipe de Joël Bouchard, l'Armada de Blainville-Boisbriand, est seule devant les autres.

Si je regarde le classement général, les Sags devraient se situer entre la huitième et la 12e position. On verra à la fin de la saison si je suis dans le mille ou dans le champ. Rappelons-nous que les Sags de l'an passé ont atteint la demi-finale et qu'ils ont été ceux qui ont offert la meilleure opposition aux Sea Dogs de Saint John. Là-dessus, bonne saison et allez vous amuser au Centre Georges-Vézina.

Randonnée

Je n'ai pas participé à la Randonnée du gros Dickey en fin de semaine, comme je l'avais fait il y a quelques années, mais je me suis dit « wow » quand j'ai entendu dire que 50 000 $ ont été amassés pour la lutte contre le cancer. Impressionnant. Bravo Mark et ton entourage. C'est tout un travail. Bravo également à la machine de Radio X, qui l'a bien épaulé dans son défi. En passant, j'ai vu beaucoup de visages qui tenteront de se faire élire aux élections municipales, en novembre prochain. J'espère que vous serez tous là également l'an prochain.