Des joueurs de 20 ans de qualité

CHRONIQUE / On est à quelques jours du début de la nouvelle saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et beaucoup de gens que je rencontre me posent la même question. Est-ce que les Sags vont avoir un bon club cette saison ?

On sait que Yanick Jean est pratiquement allé « all in » l'an passé dans le but de faire un long bout de chemin en séries de fin de saison. C'est exactement ce qui est arrivé. Les Saguenéens ont atteint la ronde demi-finale avant d'être éliminés par les Sea Dogs de Saint-Jean. Les Sea Dogs ont ensuite gagné la coupe du Président.

Cette saison, les Saguenéens auront de grandes décisions à prendre lors de la période de transactions aux Fêtes. Ils auront au moins deux joueurs avec une valeur très intéressante pour plusieurs formations de la LHJMQ. Je parle du défenseur Olivier Galipeau et de l'attaquant German Rubtsov. La demande pour ces deux joueurs sera certainement très forte. Mais si les Sags connaissent un bon début de saison, est-ce que Yanick Jean sera encore une fois intéressé à prendre des décisions pour faire un bon bout en fin de saison ? C'est une bonne question.

Quand on regarde l'ensemble de la ligue cette année, peu de clubs sont ciblés dès le départ comme des aspirants sérieux à la Coupe du président. Il n'y a pas beaucoup de clubs en fin de cycle qui se disent que c'est cette année ou jamais. Je crois que les Mooseheads de Halifax auront le meilleur club. Mais c'est évidemment à condition que le tout premier choix au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey, Nico Hischier, soit de retour dans la LHJMQ. Si la vedette des Mooseheads ne retourne pas à Halifax, il faudra regarder du côté des Tigres de Victoriaville, de l'Armada de Blaiville-Boisbriand et peut-être du Titan d'Acadie-Bathurst. Il y a donc plusieurs clubs qui peuvent aspirer à représenter la LHJMQ au tournoi de la Coupe Memorial.

Du côté des Sags, la force de l'équipe est la présence de trois joueurs de 20 ans de très grande qualité, Galipeau et les jumeaux Klima. Ils devraient donner tout un spectacle et connaître une bonne saison. Le retour de Rubtsov sera également exceptionnel pour les Saguenéens. Je suis convaincu que les Flyers de Philadelphie voudront lui faire jouer une saison complète dans la LHJMQ. En plus, Rubtsov participera sûrement au Championnat du monde des moins de 20 ans avec l'équipe de son pays. Le jeune Vladislav Kotkov fera certainement partie des six premiers attaquants de l'équipe. Je crois que Yanick Jean a réussi un coup de maître en repêchant ce jeune joueur. Quelle sera la deuxième saison des Houde, Desgagnés et Lapalme ? Je pense que ces trois joueurs donneront exactement ce que les Saguenéens attendent de leur part.

Vous avez peut-être remarqué que la formation chicoutimienne n'aura aucun joueur de 16 ans cette saison. C'est une bonne nouvelle. Je regarde un gars comme Félix-Antoine Marcotty, qui a joué une saison supplémentaire dans le midget AAA l'an passé. La confiance est revenue pour lui et ça paraît.

Les Saguenéens devraient bien se débrouiller en attaque. Ils marqueront leur lot de buts. En défensive, la valeur sûre est sans aucun doute Galipeau. Il sera l'un des meilleurs de la ligue. Le gros point d'interrogation demeure Jérémy Groleau, qui en sera à sa troisième saison. Ce sera son année de repêchage. Il doit en donner beaucoup plus aux Saguenéens et devenir un défenseur numéro un. Les autres défenseurs de l'équipe ont un peu d'expérience de la LHJMQ, mais ce sont des défenseurs à risque qui auront beaucoup à prouver.

Devant le filet, j'ai l'impression qu'Alexis Shank sera le gardien numéro un. Il sera bien secondé par Zachary Bouthillier, qui a très bien fait l'an passé à sa première saison avec les Catatactes de Shawinigan.

Un point que les gens oublient, mais qui est important, c'est le retour de Claude Bouchard. Il a beaucoup d'expérience et il va sûrement aider les autres entraîneurs de l'équipe à devenir meilleurs. La chimie qui existe déjà entre Claude Bouchard et Yanick Jean ajoutera de la stabilité au niveau du banc des Saguenéens.

La semaine prochaine, je vous ferai mes prédictions pour la prochaine saison.

La LNAH

En fin de semaine prochaine s'ouvrira le camp d'entraînement des Marquis de Jonquière. La bonne nouvelle de la semaine dernière a été l'ajout possible d'Alexandre Picard. Il pourrait être un joueur dominant dans la Ligue nord-américaine de hockey. Ce sera un coup de maître si Marc Boivin arrive à le convaincre d'évoluer avec l'équipe.

Quand je regarde les signatures annoncées par les autres clubs, je remarque que beaucoup de joueurs robustes viennent d'être embauchés. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'action sur les patinoires de la LNAH. Le commissaire Richard Martel devra avoir la main ferme, car ça pourrait dégénérer dans plusieurs amphithéâtres de son circuit.