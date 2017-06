Un beau tournoi à obtenir

Ce tournoi de prestige regroupe les 20 meilleures équipes de calibre midget AAA de tout l'est du Canada. De temps en temps, il accueille même une ou deux équipes de l'Europe.

Quatre villes ont présenté leur candidature pour obtenir ce tournoi. Dans le cas qui nous intéresse, on sait que la saison qui vient de prendre fin était la dernière du tournoi midget espoir dans la région. Il y a donc de la place pour un autre tournoi.

Mercredi dernier, Robert Lalonde, vice-président du circuit midget AAA, et Georges Marien, directeur général de la ligue, ont visité les installations de Saguenay et regardé le cahier de charge présenté par les Élites de Jonquière. Lors de leur visite, tout le conseil d'administration des Élites était sur place. Ingrid Langevin, de Promotion Saguenay, et son employé avaient organisé une visite guidée des installations. Je peux vous dire que tout était réglé au quart de tour. Lors de la première rencontre, Luc Boivin, conseiller municipal, était sur place, tout comme Éric Gauthier et Claude Paradis, deux permanents de la ville de Saguenay. À l'aréna Jean-Claude Tremblay de La Baie, André Boudreault et son armée de bénévoles étaient présents pour accueillir les visiteurs.

Je crois que les visiteurs ont été impressionnés par le nombre de bénévoles et surtout par la structure et l'expérience de ce groupe. Sur place, on a également pu voir tous les travaux effectués présentement à l'aréna Jean-Claude Tremblay. La ville investit près de 1,4 million $ pour refaire la glace et les bandes. C'est gigantesque comme travaux.

Le président des Élites, Michel Simard, et le directeur général, Daniel Nepton, fondent beaucoup d'espoir sur cet événement. D'abord sur le plan économique, le tournoi aurait des retombées vraiment importantes pour notre région. En plus, les profits engendrés iraient directement aux Élites

La réponse de la ligue sera donnée à la fin du mois d'août pour permettre à l'organisation choisie d'avoir le temps de bien se préparer.

Cette visite s'est terminée par une partie de golf. Et comme nous savons bien faire les choses, nous avons trouvé le moyen pour que nos invités l'emportent...

Grand défi

Jeudi dernier, je suis allé faire un tour au départ du Grand défi Pierre Lavoie. Je suis toujours impressionné par la gigantesque organisation d'un tel événement. En plus, la population de la région est toujours là pour le départ.

Plus de 1000 cyclistes, c'est toujours impressionnant. On me dit que plus de 50 pour cent des cyclistes en étaient à une première expérience. C'est une bonne nouvelle pour la continuité de l'événement, car ça démontre un immense intérêt.

J'ai quand même été surpris de voir plusieurs participants qui n'avaient pas un profil de grand athlète. Il était facile de constater que plusieurs avaient même un léger surplus de poids.

J'ai hâte de voir ce que Pierre Lavoie nous réserve pour l'an prochain. Il est certain que le dixième anniversaire sera souligné d'une façon exceptionnelle.

LNAH

Une semaine déterminante pour la Ligue nord-américaine de hockey. On va en savoir un peu plus sur l'avenir de la ligue. On parle d'une possible équipe aux États-Unis. On devrait en savoir un peu plus vendredi, car il y aura une réunion des propriétaires et gouverneurs, jeudi soir.