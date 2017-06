Une retraite bien méritée pour Bernard Flamand

Ce n'est qu'en septembre dernier que le vétéran de l'enseignement a décidé qu'il tirerait sa révérence en juin, au terme de sa 55e année de service. Il était temps, pour lui, de fermer les livres et de se consacrer à des projets personnels et familiaux. C'est donc animé de sentiments mitigés que Bernard Flamand a complété sa dernière semaine comme enseignant en « Monde contemporain et finances personnelles », la matière qui a remplacé le cours d'économie en cinquième secondaire il y a quelques années.

Jeudi, lorsqu'il a surveillé son dernier examen en carrière, celui qui estime avoir enseigné à quelque 8000 élèves a fondu en larmes.

« J'ai pleuré. C'est très "rough". Il y a vraiment un deuil à faire », a-t-il confié, en entrevue.

Le nouveau retraité a eu droit à une belle surprise lorsque quelque 150 jeunes se sont levés pour lui rendre un vibrant hommage. Ils lui ont offert un cadeau symbolique et le président de l'école s'est même levé pour lui dire : « Monsieur, vous êtes un grand homme ». Pour Bernard Flamand, recevoir pareil éloge représente l'ultime reconnaissance et lui confirme, pour une énième fois, qu'il a fait le bon choix quand il a décidé de se diriger vers l'enseignement à l'âge de 20 ans. C'était sur un coup de tête.

De 1962 à aujourd'hui

Bernard Flamand a obtenu son brevet en 1962 et est devenu l'un des premiers enseignants laïcs en région. Il a d'abord oeuvré auprès d'écoliers du primaire, à l'école Saint-Michel, puis a fait le saut au secondaire à l'école Sacré-Coeur, l'ancêtre du Pavillon Joseph-Angers du Cégep de Jonquière. Par ailleurs, il est passé du français à l'économie, après avoir complété un baccalauréat en sciences administratives.

Ce qui est fascinant quand on survole cette carrière qui s'est échelonnée sur cinq décennies, c'est de voir à quel point Bernard Flamand était, et est encore, passionné par son rôle de pédagogue. Même si, pendant deux ans, il a bifurqué vers le domaine de l'immobilier et a cumulé la fonction de courtier et d'enseignant, il n'a jamais perdu la foi en ce métier, selon lui le plus beau du monde.

« J'ai eu une carrière très heureuse. Oui, j'ai fait des erreurs, comme tous les profs en font parce que c'est impossible d'être un enseignant parfait. Mais je pense que j'ai été à la hauteur. Pour être un bon enseignant, tu dois avoir deux qualités principales : ne pas être rancunier et aimer les enfants », relève-t-il.

L'absence de rancune était manifestement une caractéristique de Bernard Flamand, qui a toujours été « capable de passer l'éponge facilement ».

« Mon rôle, c'est de prendre les élèves où ils sont et les emmener plus loin. Pour faire ça, tu dois être accueillant et oublier les incartades », fait-il valoir.

Quant à l'amour des enfants, il s'agit d'un fait indéniable chez Bernard Flamand. Avec sa conjointe Lyse Boulianne, elle aussi enseignante de profession, il a eu sept enfants : cinq biologiques et deux adoptés en Chine et au Vietnam.